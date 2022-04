1:0-Auswärtssieg - Neusiedl siegt im Marchfeld!

Details Samstag, 23. April 2022 17:29

"Spielerisch war das heute ein riesen Schritt nach vorne." Stefan Rapp, Trainer des SC Neusiedl/See 1919, war nach dem 1:0-Auswärtssieg beim FC Marchfeld Donauauen voll des Lobes für sein Team, dass sich gestern Abend mit einer überzeugenden Leistung drei Zähler holte. Speziell die Defensive ließ gegen die zuletzt starke Offensive von Marchfeld-Trainer Thomas Flögel sehr wenig zu. Goldtorschütze für die Burgenländer war Patrick Kienzl, der nach einer Stunde den einzigen Treffer des Tages erzielte.

Spielbestimmende Gäste

Wie schon zuletzt versuchten es die Gäste von Beginn an mit hohem Pressing, gaben den Hausherren keine Möglichkeiten, den Ball in geordneten Bahnen in die Offensivreihen zu befördern. Zumeist musste die Flögel-Elf hoch nach vorne schlagen. Das führte dazu, dass man kaum in die gefährlichen Zonen kam. Ganz anders bei den Gästen, die den Ball über mehrere Stationen laufen lassen konnten und sich so auch immer wieder dem Marchfeld-Tor nähern konnten. Richtige Torchancen ergaben sich aber auch für die Jungs von Neusiedl-Coach Rapp nicht, weshalb es zur Pause weiterhin 0:0 stand.

Kienzl mit Goldtor und Verletzung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts am Spielverlauf, die Gäste waren weiterhin das aktivere Team und belohnten sich nach einer Stunde dann auch mit der Führung. Nach einem Eckball stand Neusiedl-Kapitän Patrick Kienzl genau richtig und sorgte für die verdiente Führung der Burgenländer. Unmittelbar danach wäre es fast 2:0 gestanden, doch die Gäste vergaben die Möglichkeit zur Entscheidung. Kurz darauf fiel Torschütze Kienzl verletzt aus. So blieb es bis zum Schluss spannend, Marchfeld versuchte dann in den letzten Minuten alles, um doch noch zum Ausgleich zu kommen. Neusiedl stand allerdings auch in dieser Phase die meiste Zeit sicher in der Defensive, retteten die knappe Führung über die Zeit.

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl/See 1919) nach dem Sieg:

"Spielerisch war das heute ein riesen Schritt nach vorne. Puncto Ballbesitz und Spielverlagerung waren sehr starke Szenen dabei. Wir waren in der Höhe variabel und setzten Marchfeld schon von Beginn an unter Druck, weshalb sie zumeist nur mit hohen Bällen agieren konnten. Auch defensiv war es eine gute Vorstellung, erst in den Schlussminuten wurden wir dann mehr unter Druck gesetzt, weil sie natürlich versucht haben, alles nach vorne zu werfen. Fakt ist aber, dass der Sieg absolut in Ordnung geht."

Torfolge: 0:1 Patrick Kienzl (59.)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: keiner

SC Neusiedl/See: Patrick Kienzl (MIT)

MW