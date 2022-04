2:2 - Elektra und Traiskirchen teilen die Punkte!

Details Samstag, 23. April 2022 17:52

"Die englische Woche hat man dann doch ein wenig gemerkt, trotzdem soll das keine Ausrede sein." Der Trainer von TWL Elektra, Herbert Gager, sah nach dem 2:2-Unentschieden seiner Mannschaft gegen den FCM Profibox Traiskirchen ein gerechtes Unentschieden beider Teams. Nach der Führung für die Gastgeber, drehten die Gäste noch der Pause die Partie. Nach dem Seitenwechsel stellte die Elektra den Gleichstand aber wieder her, womit am Ende beide Teams mit einem Remis nach Hause gingen.

Traiskirchen dreht Partie

Die Elektra war mit zwei 3:0-Siegen in die Partie gegangen, tat sich diesmal aber schwer ins Spiel zu kommen. Ein wenig sah man der Gager-Elf die intensive Woche an, in der man ein Nachtragsspiel absolvieren musste. Trotzdem ging man nach nicht einmal 10 Minuten in Führung. Nach einem guten Ballgewinn, kam der Ball über die rechte Seite und anschließend per Flanke von Ognjen Sipka zu Taner Sen, der cool auf 1:0 stellte (9.). Traiskirchen ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und konnte schon kurz danach ausgleichen. Zuerst erzielte Marc Helleparth das 1:1 (14.), knapp 20 Minuten später drehten die Gäste die Partie komplett und machten durch Samuel Oppong das 2:1 (34.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.

Steigerung bringt Ausgleich

"In der Pause haben wir einige Punkte angesprochen, so haben wir dann besser ins Spiel gefunden", sprach Gager die Pausenansprache an. In der Tat waren die Hausherren nun aktiver und erspielten sich Möglichkeiten. Die Beste führte dann auch zum Ausgleich. Nach einem Ball in die Mitte, leitete Delic den Ball per Kopf perfekt weiter und aus dem Rückraum kam Manuel Gager zum Abschluss und machte das 2:2 (68.). Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber aber auch Glück, trafen die Gäste vor dem Ausgleich doch Stange und Latte. Danach war aber nichts mehr drinnen, beide Teams gaben sich mit dem Remis zufrieden.

Herbert Gager (Trainer TWL Elektra) nach dem Sieg:

"Die englische Woche hat man dann doch ein wenig gemerkt, trotzdem soll das keine Ausrede sein. Wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden, sind trotzdem in Führung gegangen. Danach hat Traiskirchen das Spiel gedreht und wir in Halbzeit zwei bei den Stangen- und Lattenschüssen Glück. Wir haben dann mit einer gelungenen Aktion aber den Ausgleich gemacht. Schlussendlich ist das Remis eventuell ein bisschen glücklich, trotzdem sehe ich es nicht als komplett unverdient."

Torfolge: 1:0 Taner Sen (9.), 1:1 Marc Helleparth (14.), 1:2 Samuel Oppong (34.), 2:2 Manuel Gager (68.)

Die Besten:

TWL Elektra: Taner Sen (MIT), Manuel Gager (MIT)

FCM Traiskirchen: Marc Helleparth (MIT), Samuel Oppong (MIT)

MW