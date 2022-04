Nach 0:2 noch 3:2 - Admira Juniors ringen Wiener Viktoria nieder!

Details Sonntag, 24. April 2022 21:05

"Es war wieder ein ganz typischer Spielverlauf für uns." Michael Gruber, Cheftrainer der Admira Juniors, beschrieb den Spielverlauf für seine Mannschaft als schwierig. Schlussendlich durften sich die Niederösterreicher aber nach 0:2-Rückstand noch über einen späten 3:2-Heimsieg gegen den von Toni Polster gecoachten SC Wiener Viktoria freuen. Der entscheidende Treffer fiel dabei in Minute 93 aus einem Foulelfmeter.

Trotz Überlegenheit 0:1

Die Hausherren übernahmen früh in der Partie das Kommando, ließen die Gäste eigentlich überhaupt nicht ins Spiel kommen. Durch billige Eigenfehler brachte man sich aber immer wieder selbst in Bedrängnis, so kassierte man wenige Minuten vor dem Seitenwechsel auch das 0:1. Nach einem Eckball verteidigten die Hausherren schlecht und Abdullah Alhassan nutzte das eiskalt zur Führung für die Gäste aus Wien (38.). Mit diesem knappen und glücklichen 1:0 für die Polster-Elf, ging es in die Kabinen.

Gut aus der Pause - trotzdem 0:2

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren erneut gut ins Spiel, waren wieder das dominante Team - und kassierten ein zweites Mal einen Gegentreffer. Aus einem Konter machte Viktoria-Stürmer Bough Kevin Guy Roland Bangai das 2:0 für die Gäste (55.). Alles deutete auf einen Auswärtssieg des Tabellenneunten hin. Doch die Hausherren gaben sich noch immer nicht geschlagen und setzten zum Comeback an. Zunächst gelang nach einem Schuss an die Stange per Abprallertor durch Marco Wagner der Anschlusstreffer (66.).

Match gedreht

Den Gästen ging in dieser Phase die Luft aus. Man konnte sich gar nicht mehr aus der Defensive befreien und kassierte knapp 10 Minuten vor Schluss den Ausgleich. Nach einem Angriff über rechts spielte Michael Welkovits einen scharf Querpass in die Mitte. Der Ball ging an Freund und Fein vorbei und an der zweiten Stange wartete David Puczka und verwertete zum 2:2 (82.). Und als alles schon nach einem Remis aussah schlugen die Gastgeber nochmal und dann entscheidend zu. Nach einem Trikotvergehen an Andrej Stevanovic, gab der Schiedsrichter Strafstoß, den Kevin Sostarits zum Siegtreffer nutzte (90.+3).

Michael Gruber (Trainer Admira Juniors) nach dem Match:

"Es war wieder ein ganz typischer Spielverlauf für uns. Wir haben super gespielt aber durch Eigenfehler uns das Leben schwer gemacht. So waren wir als klar besseres Team 0:2 in Rückstand. Die Jungs haben aber nicht aufgegeben und sich richtig stark zurückgekämpft. Wenn man in Minute 93 den Siegtreffer macht, ist es natürlich ein wenig glücklich aber allemal verdient. Nach den intensiven Wochen, hat sich die Mannschaft den Erfolg mehr als verdient."

Torfolge: 0:1 Abdullah Alhassan (38.), 0:2 Bough Kevin Guy Roland Bangai (55.), 1:2 Marco Wagner (66.), 2:2 David Puczka (82.), 3:2 Kevin Sostarits (90.+3 - Elfmeter)

Die Besten:

Admira Juniors: Marco Wagner (MIT), Andrej Stevanovic (MIT)

SC Wiener Viktoria: Bough Kevin Guy Roland Bangai (ST)

MW