3:1 in Traiskirchen - Brucks Paukner wieder mit Dreierpack!

"Es war sehr wichtig, dass wir im Winter auf diese Mannschaft vertraut haben und ihr die Zeit gegeben haben, die sie benötigt." Mario Santner, Trainer des ASK-BSC Bruck/Leitha sah, angesprochen auf den mittlerweile sieben ungeschlagene Spiele anhaltenden Lauf, eine gewisse Konstanz als Erfolgsformel. Diese Beständigkeit sah man auch gestern Abend beim 3:1 in Traiskirchen gegen den FCM Profibox. Erneut trat die Santner-Elf sehr souverän auf und siegte verdient in der Fremde. Mann des Spiels war wie schon zuletzt Matus Paukner, diesmal mit einem Dreierpack.

Dominanz bringt Führung

Die Gäste fanden von Beginn an besser ins Spiel, hatten auch die ersten Möglichkeiten zu verzeichnen. "In den ersten 30 Minuten hat mir das sehr gut gefallen, da haben wir dominiert und den Ball so laufen lassen, wie ich mir das vorstelle", so Coach Santner. Resultat war das 1:0, wenngleich dieses aus einer Standardsituation fiel. Nach einem Eckball stand Paukner an der zweite Stange goldrichtig und traf volley zur Führung für die Gäste (15.). Auch danach konnte man den Schwung mitnehmen - bis knapp 15 Minuten vor Schluss. Da musste sich Bruck-Goalie Kaltenböck das eine oder andere Mal strecken. Traiskirchen tat sich bis dahin schwer vor den Kasten der Gäste zu kommen, war nun aber präsenter und hätte auch vor dem Pausenpfiff ausgleichen können.

Zwei Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel waren es erneut die Gäste die den besseren Start erwischten. Nach einem Handspiel eines Traiskirchen-Spielers im eigenen Strafraum, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Paukner trat an und traf sicher zur 2:0-Führung (55.). Keine 10 Minuten später ertönte erneut ein Elfmeterpfiff, diesmal nach Foulspiel, diesmal im anderen Sechzehner. Traiskirchen-Mittelfeldspieler Patrick Haas trat an und verkürzte für Traiskirchen (64.). Danach bekam Traiskirchen wieder Übergewicht, erneut war es Kaltenböck der die Führung der Gäste festhielt. In der Schlussphase machte Paukner dann alles klar: nach Lochpass von Marco Elbl überhob er den herauseilenden FCM-Goalie Ivan Kardum und fixierte den Auswärtssieg (85.).

Mario Santner (Trainer ASK-BSC Bruck/Leitha) nach dem Sieg:

"Es war sehr wichtig, dass wir im Winter auf diese Mannschaft vertraut haben und ihr die Zeit gegeben haben, die sie benötigt. Wir haben im Herbst teilweise nicht schlecht gespielt, uns hat nur in den wichtigen Situationen das Glück gefehlt. Das kehrt im Frühjahr nun zurück und führt dazu, dass wir auch an Selbstvertrauen gewinnen. Heute war es wieder eine starke Vorstellung. Die ersten 30 Minuten waren super, danach hat uns Florian Kaltenböck die Führung festgehalten. Nach der Pause bekommst du dann den Elfmeter und auch einen gegen dich. Am Ende geht der Sieg aber in Ordnung.

Angesprochen auf Matus Paukner's Dreierpack:

"Wir sind und waren immer überzeugt von ihm. Vor den sieben Toren in den letzten beiden Spielen hat er länger nicht getroffen. Das ist aber kein Beinbruch wie man sieht. Er ist extrem cool vor dem Tor und auch mannschaftsdienlich, auch wenn er nicht mehr die weiten Wege geht. Das akzeptiert jeder in der Mannschaft."

Torfolge: 0:1 Matus Paukner (15.), 0:2 Matus Paukner (55. - Elfmeter), 1:2 Patrick Haas (64. - Elfmeter), 1:3 Matus Paukner (64.)

FCM Traiskirchen: keiner

ASK-BSC Bruck/Leitha: Matus Paukner (MS)

MW