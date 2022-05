2:0 gegen FC Marchfeld - Vienna mit nächstem Schritt Richtung Aufstieg!

Details Samstag, 30. April 2022 09:03

"Natürlich war es ein verdienter Sieg der Vienna aber hätten wir uns ein wenig geschickter angestellt und unsere Fehler bei den Standards gegen uns besser im Griff, wäre durchaus mehr möglich gewesen." Ernst Baumeister, Sportlicher Leiter des FC Marchfeld Donauauen, hatte nach dem 0:2 beim First Vienna FC 1894 gemischte Gefühle. Einerseits konnte man gegen den großen Favoriten gut mithalten, zeigte aber andererseits Schwächen bei Standards. Aus diesen fielen beide Treffer, die schlussendlich den Heimerfolg des Tabellenführers brachten.

Doppelte Vienna-Standards

Die Hausherren machten von Beginn an klar, wer hier die Aufstiegsambitionen hat und das Spiel gestalten will. "Wir haben uns in Halbzeit eins sehr schwer getan und überhaupt nicht gut gespielt", bilanzierte Baumeister nach der ersten Halbzeit. Die Elf von Vienna-Trainer Alexander Zellhofer erspielte sich Chancen und schlug dann innerhalb von 180 Sekunden doppelt zu. Beide Male fiel der Treffer nach einem Eckball. Zunächst stellte Kerim Abazovic auf 1:0 (25.), wenig später gab es wieder eine Ecke, auch diesmal verschlief diesen die Marchfeld-Abwehr und Mario Konrad konnte über das 2:0 jubeln (28.). Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war die Vienna weiter dominant, trotzdem blieb es bei der 2:0-Führung.

Souverän zu Ende gespielt

Dass die Mannschaft von Thomas Flögel nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel fand, war laut Baumeister erfreulich zu sehen. Da konnte man die Hausherren dann in gewissen Phasen auch unter Druck setzen und Chancen herausspielen. "Wenn wir da zwingender sind, hätten wir auch noch treffen können. Wäre interessant zu sehen gewesen, wie sie da reagiert hätten." Bloß - ein solcher Treffer sollte nicht gelingen. Die Vienna verteidigte sehr stark, hätte das Ergebnis selber noch deutlicher gestalten können, wenngleich die Gäste nicht mehr viel zuließen. Am Ende blieb der verdiente Heimerfolg der Vienna auf der Anzeigetafel.

Ernst Baumeister (Sportlicher Leiter FC Marchfeld Donauauen) nach dem Match:

Torfolge: 1:0 Kerim Abazovic (25.), 2:0 Mario Konrad (28.)

Die Besten:

First Vienna FC 1894: Kerim Abazovic (VT), Mario Konrad (MS)

FC Marchfeld Donauauen: keiner

MW