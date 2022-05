3:1 gegen Admira Juniors - WNSC mit Heimsieg!

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:38

Der 1. MAV Wiener Neustädter SC empfing Freitagabend die Admira Juniors und wurden dabei von Sportchef Heinz Griesmayer von der Seitenlinie gecoacht, da Cheftrainer Zeljko Ristic aufgrund einer Verletzung nicht zur Verfügung stand. Griesmayer dürfte mit dem Auftritt seiner Mannschaft aber sehr zufrieden gewesen sein, siegte sie doch nach einem überzeugenden Auftritt mit 3:1 und feierte damit den dritten Sieg in dieser Saison. Ausschlaggebend für diesen waren drei Tore des überragenden Matej Sabados in den ersten 15 Minuten.

Hausherren mit Blitzstart

Wiener Neustadt legte los wie die Feuerwehr und ging nach nicht einmal 120 Sekunden in Führung. Nach einem schnellen Angriff stellte der WNSC-Akteur die frühe Führung her (2.). Acuh danach ging es in dieser Tonart weiter. Marco Dominikus wollte wenig später mit einem Schuss nachlegen, war jedoch nicht erfolgreich. Nur eine Minute später zappelte der Ball aber wieder im Netz. Nach einem Eckball stand Sabados goldrichtig und köpfte den zweiten Treffer des Tages (9.). Und weil aller guten Dinge drei sind, ließ sich der Stürmer nicht bitten und schlug nach 15 Minuten ein drittes Mal zu (15.). Doch die Admira Juniors ließen sich nicht unterkriegen, verkürzten durch einen Foulelfmeter auf 1:3 und hielten das Match damit wieder offen (23.). Samuel Major war der Torschütze. Danach waren beide Teams offensivstark, hatten Chancen zu verzeichnen. Es blieb jedoch beim 3:1 zur Pause.

Keine weiteren Treffer

Auch nach dem Seitenwechsel ging das Spiel in ähnlichem Muster weiter. Beide Mannschaften hatten Chancen, wobei der Übergewicht dieser eher auf Seiten der Gäste war. Spielbestimmend waren die Jungs von Trainer Michael Gruber, doch es sollten keine weiteren Treffer mehr gelingen. Für die Hausherren ging damit ein erfolgreicher Abend zu Ende. Auch wenn der Druck des Abstiegskampfs weg ist, hat der Kampf gegen den letzten Tabellenplatz wieder Schwung aufgenommen.

Heinz Griesmayer (Sportlicher Leiter 1. MAV Wiener Neustädter SC) nach dem Match:

"In den ersten 15 Minuten hat alles gepasst. Da waren wir enorm bissig und haben super Fußball gezeigt. Die wohl beste Startphase in dieser Saison. Aufgrund der Verletzung von Trainer Ristic wurde ich gebeten einzuspringen. Da war es natürlich umso schöner, dass die Mannschaft so geliefert hat und sich am Schluss dann auch belohnen konnte."

Torfolge: 1:0 Matej Sabados (2.), 2:0 Matej Sabados (9.), Matej Sabados (15.), 3:1 Samuel Major (23. - Elfmeter)

Die Besten:

1. MAV Wiener Neustädter SC: Matej Sabados (ST)

Admira Juniors: keiner

MW