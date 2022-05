0:4 gegen Stripfing - Wiener Viktoria sehnt Saisonende herbei!

Details Montag, 02. Mai 2022 09:24

"Mittlerweile fehlt natürlich schon enorm das Selbstvertrauen. Logisch, wenn du 6 von 9 Frühjahrsspielen verlierst." Kurt Castek, Co-Trainer des SC Wiener Viktoria sehnt sich wie der gesamte Verein das Ende der Saison herbei. Die letzten Wochen waren ein harter Prüfstein, konnte man in Wien Meidling bei weitem nicht an die Leistungen der Herbstsaison anschließen. Auch beim 0:4 gegen den SV Stripfing, zeigten sich wieder eklatante Schwächen, speziell in der Abwehr.

Schnelle Entscheidung

Lange brauchten die Hausherren nicht um die Weichen auf Heimsieg zu stellen. Nach nicht einmal 2 Minuten schlug Oskar Fotr zu, ließ Viktoria-Goalie Arnberger im direkten Duell keine Chance (2.). Zweiterer machte auch nach etwas mehr als einer Viertelstunde keine gute Figur, ließ einen Schussversuch von Patrik Eler durchrutschen (17.). "Das ist natürlich bitter, wenn dem stärksten Mann der letzten Wochen, nun auch so schwerwiegende Fehler unterlaufen", so Castek. Bei zwei Alluminiumtreffern hatten die Gäste zusätzliches Glück, hätten zur Pause auch noch höher zurückliegen können.

Erneut Blitztreffer

"In der Pause haben wir uns vorgenommen, dass wir besser stehen wollen. Und dann unterläuft dir unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut ein Fehler." Kurt Castek sprach vom schnellen 3:0 durch den bärenstarken Fotr, der nach wenigen Sekunden in Halbzeit zwei erneut traf (46.). Nico Löffler spielte seinen Kollegen ideal frei und der ließ sich die Chance nicht entgehen. Danach war die Partie natürlich "gegessen". Stripfing erhöhte durch Masse Scherzadeh noch auf 4:0 (76.). Danach war es für die Gäste aber überstanden.

Kurt Castek (Co-Trainer SC Wiener Viktoria) nach dem Match:

Angesprochen auf einen versönlichen Saisonabschluss:

"Wir wollen zumindest jene Mannschaften die sich in unserer Region befinden schlagen. Das sind Draßburg und Mauerwerk. In der aktuellen Situation ist das aber ohnehin schwer genug. Fest steht aber auch, dass wir nun anders an die Sache herangehen müssen. Die Mannschaft kann sich nun nicht länger am starken Herbst ausruhen. Das werden wir ihr auch mit aller Deutlichkeit klarmachen."

Torfolge: 1:0 Oskar Fotr (2.), 2:0 Patrik Eler (17.), 3:0 Oskar Fotr (46.), 4:0 Masse Scherzadeh (76.)

Die Besten:

SV Stripfing: Oskar Fotr (ST), Patrik Eler (ST), Masse Scherzadeh (VT)

SC Wiener Viktoria: keiner

MW