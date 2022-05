1:2 gegen Elektra - Fehler kosten Mauerwerk erneut Punkte!

Details Montag, 02. Mai 2022 11:30

"Wir haben zwei billige Gegentore bekommen und dann wird es natürlich schwer. Trotz viel Leidenschaft und Kampf, konnten wir uns nicht belohnen." Igor Jovic, Trainer des FC Mauerwerk, war nach der 1:2-Heimniederlage gegen TWL Elektra mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht gänzlich unzufrieden, war jedoch über Nachlässigkeiten vor den beiden Gegentreffern in Halbzeit eins verägert. In Halbzeit zwei konnten die Hausherren das Spiel dann trotz halbstündiger Überzahl nicht mehr ins Positive wenden.

Abwehr zu nachlässig

Mauerwerk war im letzten Spiel, das man nicht auf dem eigenen Platz bestreiten konnte, nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft, hatte in den Anfangsminuten alles unter Kontrolle. Die beiden Gegentreffer waren umso bitterer, gingen ihnen doch Abwehrfehler voraus. Christian Stanic wurde vor dem 0:1 nach etwas mehr als einer Viertelstunde komplett alleine gelassen (18.). Auch das 0:2 kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel in die Kategorie "fehlerhaftes Abwehrverhalten". Ognjen Sipka wurde bei einem Solo über den halben Platz nicht oder nur unzureichend attackiert und schloss dann per Traumschuss ins Kreuzech ab (43.).

Aufholjagd gelingt nicht

Nach dem Seitenwechsel sollten die Gastgeber dann besser ins Spiel kommen, drückten auf den Anschlusstreffer. Ilija Stojancic wurde nach einem Durchbruch am Weg zum Tor regelwidrig gestoppt und sah dafür zurecht die Rote Karte (65.). Mauerwerk drückte und hatte gute Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer. Viktor Drocic verkürzte in der Schlussphase auf 1:2 (84.), Benjamin Essel hatte per Kopf die Möglichkeit zum Ausgleich, vergab aber aus 5 Metern. Die Jovic-Elf unternahm im Anschluss alles um noch zu einem Punkt zu kommen, doch am Ende blieb das 1:2 auf der Anzeigetafel stehen.

Igor Jovic (Trainer FC Mauerwerk) nach dem Match:

"Mit der Leidenschaft und dem Kampf den die Mannschaft an den Tag gelegt hat, bin ich sehr zufrieden. Die Jungs haben sich nicht aufgegeben und hätten sich einen Punkt verdient. Leider waren wir vor den Gegentoren wieder zu fehlerhaft und unkonzentriert. Hinzu kommt, dass wir auch ein wenig unglücklich agierten und in einer solchen Situation werden Fehler natürlich sofort bestraft. Es soll zwar keine Ausrede sein, aber die Verletztenliste wird auch immer länger. Das macht es nicht einfacher. Ab nächster Woche spielen wir außerdem endlich wieder auf unserem Heimplatz. Da sollte dann der Heimvorteil auch wieder gegeben sein."

Torfolge: 0:1 Christian Stanic (18.), 0:2 Ognjen Sipka (43.), 1:2 Viktor Drocic (84.)

Ausschluss: Daniel Drescher (65. - TWL Elektra)

Die Besten:

FC Mauerwerk: keiner

TWL Elektra: Christian Stancic (ST), Ognjen Sipka (MIT)

MW