2:2 gegen Mauerwerk - Bruck mit desolater Leistung zu Remis!

Details Samstag, 07. Mai 2022 11:25

"Das war die mit Abstand schlechteste Leistung im Frühjahr, haben in allen Situationen das Engagement vermissen lassen." Mario Santner, Trainer des ASK-BSC Bruck/Leitha, war nach dem 2:2-Remis seiner Mannschaft gegen den FC Mauerwerk alles andere als zufrieden und das obwohl seine Mannschaft einen 0:2-Rückstand aufholte. Am Ende hätte dann sogar noch ein Sieg herausschauen können - "... den hätten wir uns aber auch eigentlich nicht verdient", so Santner.

Mauerwerk nutzt Brucker Schwäche

Obwohl tonangebend und spielbestimmend, konnten die Hausherren in der Anfangsphase der Partie nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Man war zu weit weg vom Gegner, kam so nicht in die Zweikämpfe und ließ in dieser Phase die nötige Moral und das Engagement, dass man auf der Betreuerbank sehen wollte, vermissen. Diese Schwächephase nutzten die Gäste eiskalt für zwei Treffer durch Viktor Drocic aus (13.,26.). "Da haben wir zweimal verschlafen und sind wieder zu weit weg von Ball und Gegner gewesen", erklärt Santner. Danach erfingen sich die Hausherren jedoch und kamen noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Matus Paukner stand nach einer Flanke, der ein Eckball und eine gute Erkämpfung des zweiten Balles vorangegangen war, an der zweiten Stange goldrichtig und nickte zum 1:2 ein (36.). Mit diesem Zwischenstand ging es dann in die Kabinen.

2:2 trotz kaum Steigerung

In der Pause wurden die Probleme angesprochen, wirklich Besserung zeigte sich nach Wiederanpfiff nicht. Trotzdem kamen die Gastgeber nach einem Foul im Strafraum von Mauerwerk per Elfmeter durch Paukner zum Ausgleich (49.). In der zweiten Halbzeit wären dann noch der ein oder andere Treffer gelungen. Die beste Möglichkeit hatte der nach einer Stunde eingewechselte Rene Herbst, der mit einem platzierten Kopfball jedoch nur die Stange traf. So blieb es bis zum Ende beim 2:2-Remis.

Mario Santner (Trainer ASK-BSC Bruck/Leitha) nach dem Sieg:

"Das war die mit Abstand schlechteste Leistung im Frühjahr, haben in allen Situationen das Engagement vermissen lassen. Wir waren zu weit weg vom Gegner und waren nicht wirklich im Spiel und das obwohl wir tonangebend waren und eigentlich nichts zu gelassen haben. Aus zwei Chancen macht uns Mauerwerk dann die Tore. Wichtig war, dass wir vor der Pause noch den Anschlusstreffer gemacht haben. In der Halbzeit haben wir dann die Probleme angesprochen, wirklich besser wurde es aber nicht. Trotzdem haben wir den Ausgleich gemacht und hätten auch noch gewinnen können. Verdient wäre das aber nicht gewesen."

Torfolge: 0:1 Viktor Drocic (13.), 0:2 Viktor Drocic (26.), 1:2 Matus Paukner (36.), 2:2 Matus Paukner (49.-Elfmeter)

Die Besten:

ASK-BSC Bruck/Leitha: Matus Pauker (MS)

FC Mauerwerk: Viktor Drocic (ST)

MW