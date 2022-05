1:0 bei Elektra - Youngster schießt Neusiedl zu Auswärtssieg!

Details Samstag, 07. Mai 2022 14:08

"Mit solch jungen Spielern wollen wir in Zukunft unseren Weg gehen und da freut es mich natürlich besonders wenn ein solcher uns heute den Auswärtssieg beschert hat." Stefan Rapp, Trainer des SC Neusiedl/See 1919, war nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg seiner Truppe bei der TWL Elektra, voll des Lobes für den erst 17-jährigen Matus Vlna, der den Gästen aus dem Burgenland in der absoluten Schlussphase mit seinem Treffer drei Zähler einbrachte. Aufgrund der Strapazen und der Personalprobleme ein Sieg, mit dem man auf Seiten der Gäste nicht unbedingt rechnen konnte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Aufgrund des Nachholspiels unter der Woche, welches man in Traiskirchen ebenfalls knapp mit 2:1 gewinnen konnte und der schon seit Wochen bestehenden Personalprobleme, wäre für Neusiedl-Trainer Rapp ein Punkt schon ein Erfolg gewesen. Trotz der Umstände hielt seine Truppe gegen den Tabellendritten gut mit und konnte das Spiel vor dem Seitenwechsel ausgeglichen gestalten. Es gab auf beiden Seiten Halbchancen, die etwas zwingenderen für die Elf von Herbert Gager. "Bis ins letzte Drittel war es in Ordnung, doch wirklich zwingend waren wir dann auch nicht", schätzte Rapp die Vorstellung seiner Mannschaft ein.

Youngster bringt Sieg

Nach dem Seitenwechsel übernahmen dann die Hausherren das Kommando und hätten eigentlich in Führung gehen müssen. Die Gager-Elf verabsäumte es aber den Treffer zu machen und so blieb es bis spät in die zweite Halbzeit beim 0:0. Und dann schlug die Stunde des erst 17-jährigen Matus Vlna. Nach einem Vorstoß von Francis Bolland auf der linken Seite und einem darauffolgenden Querpass, stand der nach einer Stunde eingewechselte Akademiespieler der Burgenländer im Zentrum völlig frei und vollendete mit einem platzierten Schuss ins lange Eck (87.). Ein Treffer der ausschweifend bejubelt wurde und zugleich auch den Endstand bedeutete, denn die Elektra fand danach keine Ausgleichsmöglichkeit mehr vor und kassierte eine dann doch ein wenig unerwartete Niederlage.

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl/See 1919) nach dem Erfolg:

"Wir wussten um die Schwere der Aufgabe, denn die Elektra ist nicht umsonst auf Platz drei in der Tabelle. Aufgrund der Personalsituation und des Spiels unter der Woche wollten wir möglichst lange die Null halten und konzentriert agieren. Das ist uns gelungen, wenngleich wir in Halbzeit zwei doch auch Glück hatten nicht in Rückstand zu geraten. Wahnsinn dass uns mit Matus Vlna ein Akademiespieler den Sieg beschert hat. Mit solch jungen Spielern wollen wir in Zukunft unseren Weg gehen. Das ist das Ziel. Heute hat es super geklappt."

Torfolge: 0:1 Matus Vlna (87.)

Die Besten:

TWL Elektra: keiner

SC Neusiedl/See 1919: Matus Vlna (MIT)

MW