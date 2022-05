4:3 gegen Wiener Neustadt - FC Marchfeld macht's zum Schluss spannend!

Details Samstag, 07. Mai 2022 14:43

"Nach einer 4:1-Pausenführung, darfst du es natürlich nicht mehr so spannend machen. Wir hätten davor aber auch schon locker leicht zwei oder drei Treffer mehr machen können." Ernst Baumeister, Sportlicher Leiter des FC Marchfeld Donauauen, war nach dem knappen aber klar verdienten 4:3-Heimsieg gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC, mit dem Ergebnis, nicht aber mit der Leistung zufrieden. Zumindest nicht zu 100 %. Nach einer deutlichen Pausenführung, ließ man einige Möglichkeiten zur Entscheidung aus und machte es dann nochmals kurz spannend.

Entrup überragt

Mann der ersten Halbzeit und eigentlich des gesamten Spiels war Marchfeld-Stürmer Max Entrup der drei Treffer erzielte und einen auch noch mustergültig vorbereitete. Doch alles der Reihe nach. Es waren noch keine fünf Minuten gespielt, da bekam der Ex-Rapidler von der Seite einen scharfen Pass und vollendete im Stile eines Vollblutstürmers ins lange Eck (5.). Nach einer halben Stunde legte er einen weiteren Treffer nach, jubelte nach einer tollen Einzelaktion in der er den Ball aus knapp 14 Metern im langen Eck unterbrachte (29.). Doch keine 60 Sekunden später war das Spiel wieder spannend. Michael Nowotny fälschte einen Schuss von Matej Sabados unglücklich ins eigene Tor ab, nachdem zuvor Kirschner die Innenstange getroffen hatte (30.). Die Gäste hatten sich für eine eigentlich starke Anfangsphase belohnt, in der man den Hausherren durchaus Paroli bot. Doch die hatten an diesem Tag einen überragenden Maximilan Entrup, der nur kurze Zeit später per Flanke den Kopfballtreffer von Corvin Aussenegg vorbereitete (34.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Entrup sogar noch auf 4:1 (40.). Mit der klaren Führung ging es in die Kabinen.

Gäste holen auf, allerdings zu spät

Nach dem Seitenwechsel kam Wiener Neustadt mit der ersten Aktion auf 2:4 heran. Matej Sabados brachte noch einmal ein wenig Hoffnung ins Spiel der Gäste. Die Hausherren verabsäumten es aber in weiterer Folge den Deckel drauf zu machen, vergaben einige gute Möglichkeiten. So konnte Gergö Fönyedi wenige Minuten vor dem Ende nach einem Eckball sogar noch auf 3:4 verkürzen (88.). Zu mehr sollte es schlussendlich nicht mehr reichen.

Ernst Baumeister (Sportlicher Leiter FC Marchfeld Donauauen) nach dem Heimerfolg:

Torfolge: 1:0 Max Entrup (5.), 2:0 Max Entrup (29.), 2:1 ET Michael Nowotny (30.), 3:1 Corvin Aussenegg (34.), 4:1 Max Entrup (40.), 4:2 Matej Sabados (47.), 4:3 Gergö Fönyedi (88.)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Max Entrup (MS)

1. MAV Wiener Neustädter SC: Matej Sabados (ST)

MW