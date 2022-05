2:0 gegen TWL Elektra - Vienna kurz vor dem Aufstieg!

Details Samstag, 14. Mai 2022 08:56

"Mit dieser Leistung haben wir uns definitiv mehr verdient, leider konnten wir uns für unseren Auftritt nicht belohnen." Herbert Gager, Trainer der TWL Elektra, trauerte nach der 0:2-Niederlage beim First Vienna FC 1894 einem möglichen Punktgewinn nach. Nachdem man knapp 80 Minuten gut mithalten konnte, kassierte man dann den mitentscheidenden Gegentreffer aus einem Outeinwurf. Für die Hausherren war es am Weg zum Titel wohl der entscheidende Sieg. Zwei Runden vor Schluss hat man 5 Punkte Vorsprung auf den gestern ebenfalls siegreichen SV Stripfing.

Gäste mit besseren Chancen

Die Mannen von Elektra-Trainer Gager zeigten von Beginn an, warum sie sich diese Saison unter den Top 5 Mannschaften der Liga etablierten. Mit einem mutigen Auftritt und forschen Zweikämpfen, rang man der Mannschaft von Vienna-Trainer Alexander Zellhofer Respekt ab. So hatte man mit einem Stangenschuss auch die beste Möglichkeit in Halbzeit eins. Daneben hätte man durch die eine oder andere Chance zusätzlich gefährlich werden können. Auch die Vienna kam in den Strafraum der Gäste, war jedoch nicht so nahe an einem Treffer wie die Gäste. 0:0 stand es zur Pause.

Outeinwurf entscheidet

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts am Bild des Spiels. Der Tabellenführer machte zumeist das Spiel, doch die Elektra versteckte sich weiterhin nicht. Mit Fortdauer der Partie merkte man der Vienna dann auch die Nervosität an. Um gegen Stripfing vorlegen zu können, brauchte man unbedingt einen Heimsieg. Die Niederösterreicher spielten parallel in Draßburg. Und dann knapp 10 Minuten vor dem Ende stand es plötzlich 1:0. Nach einem Outeinwurf, kam der Ball über Umwege in die Mitte zum eingewechselten Luca Edelhofer und der markierte die Führung (78.). Im Anschluss versuchte die Gager-Elf nocheinmal alles um zum Ausgleich zu kommen, doch in der Nachspielzeit vollendete Edelhofer einen schönen Angriff der Heimischen zum 2:0 (90.+2).

Herbert Gager (Trainer TWL Elektra) nach der 0:2-Niederlage:

"Mit dieser Leistung haben wir uns definitiv mehr verdient, leider konnten wir uns für unseren Auftritt nicht belohnen. Halbzeit eins hätten wir in Führung gehen müssen, da hat bei einem Stangentreffer nicht viel gefehlt. Auch in der zweiten Halbzeit wäre die Führung drinnen gewesen, die Vienna wurde dann mit Fortdauer nervös. Und dann kassieren wir nach einer Unachtsamkeit nach einem Outeinwurf das 0:1. Sehr bitte, denn das wäre nicht notwendig gewesen. Auf der Leistung können wir aber aufbauen."

Torfolge: 1:0 Luca Edelhofer (78.), 2:0 Luca Edelhofer (90.+2)

Die Besten:

First Vienna FC 1894: Luca Edelhofer (ST)

TWL Elektra: Taner Sen (MIT)

MW