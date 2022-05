4:2 gegen Bruck - Blitzstart ebnet Neusiedl Heimsieg!

Details Samstag, 14. Mai 2022 09:13

3:0 nach 30 Minuten

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr, ließen den Niederösterreichern in der Anfangsphase überhaupt keine Chance. Nach nicht einmal 10 Minuten stand es schon 1:0. Nach einem schönen Angriff und einer herrlichen Flanke von der Seite, köpfte Raul Bucur den Ball gegen die Laufrichtung von Bruck-Goalie Kaltenböck in die Maschen (7.). In dieser Tonart ging es weiter. Freistoß für Neusiedl, Daniel Toth trat an und schlenzte den Ball an der Mauer ins kurze Eck zum 2:0 (9.). In weiterer Folge hätte man die Führung sogar noch ausbauen können. Das gelang dann nach einer knappen halben Stunde, als erneut Raul Bucur zur Stelle war und auf 3:0 stellte. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste nicht wirklich vorhanden.

Paukner schafft Hoffnung

Doch die Gäste hatten jemanden in ihren Reihen, der aktuell in Hochform agiert. Matus Paukner verkürzte mit seinen beiden Treffern wenig später und kurz vor der Pause auf 2:3 und ließ Mario Santner und seine Jungs wieder hoffen (30.,41.). Mit diesem knappen Ergebnis ging es in die Pause.

Kienzl mit Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel waren es dann wieder die Hausherren die den Ton angaben. Mit gutem Kombinationsspiel kam man immer wieder zu Chancen. Die vorläufig beste, vergab Kienzl alleine vor Torhüter Kaltenböck. Wenig später machte er seinen Treffer dann aber doch noch. Nach einem Freistoß stand er goldrichtig und drückte die Kugel über die Linie (66.). Bruck versuchte sich anschließend nochmals aufzubäumen, Treffer sollte jedoch keiner mehr gelingen. Es blieb beim 4:2-Heimsieg der Burgenländer.

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl/See 1919) nach dem Erfolg:

"Die Leistung der Mannschaft war in Anbetracht der Ausfälle, die wir zu verkraften haben, wirklich sehr gut. Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr und schnell mit 3:0 geführt. Das hat mir richtig gut gefallen. Danach waren wir uns aber ein bisschen zu sicher und ein Mann wie Matus Paukner nützt solche Unachtsamkeiten sofort. Nach der Pause haben wir dann wieder aktiv gespielt und uns mit dem 4:2 belohnt. Leider mussten wir wieder zwei Ausfälle hinnehmen. Gut, dass die Saison bald zu Ende ist."

Torfolge: 1:0 Raul Bucur (7.), 2:0 Daniel Toth (9.), 3:0 Raul Bucur (29.), 3:1 Matus Paukner (30.), 3:2 Matus Paukner (41.), 4:2 Patrick Kienzl (66.)

Die Besten:

SC Neusiedl/See 1919: Raul Bucur (ST), Daniel Toth (MIT), Patrick Kienzl (MIT)

ASK-BSC Bruck/Leitha: Matus Paukner (ST)

MW