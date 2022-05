3:0 - Wiener Neustadt stellt Leobendorf kalt!

Details Samstag, 14. Mai 2022 10:39

"Es war ein super Auftritt der Jungs, wir hatten aber auch Glück nicht den Ausgleich zu kassieren." Heinz Griesmayer, Sportlicher Leiter und Vertreter des noch immer nicht fitten 1.MAV Wiener Neustädter SC-Trainers Zeljko Ristic, war nach dem klaren 3:0-Heimsieg seiner Mannschaft gegen den SV Sparkasse Leobendorf sehr zufrieden, wusste aber auch, dass das Spiel eine andere Richtung hätte nehmen können. Beim Stand von 1:0, vergaben die Gäste die große Ausgleichsmöglichkeit, kassierten dann im Gegenzug das 0:2. Zu diesem Zeitpunkt bereits dezimiert, nachdem Florain Heindl nach einem Foul vom Platz gestellt wurde.

Leobendorf am Anfang besser

Die Gäste waren spielerisch in der Anfangsphase klar besser, hatten mehr vom Ball und auch die aussichtsreicheren Möglichkeiten. Nach 15 Minuten stand es dann aber trotzdem 1:0 für Wiener Neustadt. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite und Marco Dominkus, kam der Ball per Flanke zum in der Mitte postierten Dominik Kirschner und der traf volley zur Führung für die Hausherren (15.). In weiterer Folge agierten die Griesmayer-Jungs mit viel Herz und Hirn und pressten nicht pausenlos auf den Gegner sondern zogen sich hin und wieder auf mal zurück. So ging es mit der knappen aber verdienten Führung in die Pause.

Rot hilft mit

Nach dem Seitenwechsel taten die Gäste den Hausherren einen Gefallen und dezimierten sich. Florian Heindl sah nach einem harten Foulspiel die Rote Karte und musste vorzeitig unter die Dusche (54.). In der Folge war Wiener Neustadt das gefährlichere Team, hatte knapp 15 Minuten vor Schluss aber großes Glück als Leobendorf-Spielmacher Milosevic die große Ausgleichsmöglichkeit vergab. Quasi im Gegenzug erhöhte Boris Vukovic per herrlichem Schuss über Leobendorf-Torhüter Schwaiger auf 2:0 (75.) - die Entscheidung in diesem Spiel. Einige Kontermöglichkeiten wurden dann nicht gut zu Ende gespielt. Das 3:0 fiel aber schlussendlich doch noch - Kirschner vollendete einen Angriff perfekt zum Endstand (90.+4).

Heinz Griesmayer (Sportlicher Leiter 1. MAV Wiener Neustädter SC) nach dem Sieg:

"Wir haben in den letzten drei Spielen jeweils dreimal getroffen, so auch heute wieder. Es war ein super Auftritt der Jungs, wir hatten aber auch Glück nicht den Ausgleich zu kassieren. Macht Milosevic die Möglichkeit rein, könnte das Match auch anders ausgehen. So sind wir natürlich sehr glücklich und zufrieden. Wir haben mit sehr viel Herz und Hirn agiert und gehen als verdienter Sieger vom Platz. Leobendorf zu schlagen, bedeutet schon viel, da sie eine sehr spielstarke Mannschaft haben."

Torfolge: 1:0 Dominik Kirschner (15.), 2:0 Andrej Vukovic (75.), 3:0 Dominik Kirschner (90.+4)

Die Besten:

1. MAV Wiener Neustädter SC: Dominik Kirschner (ST), Andrej Vukovic (MIT)

SV Leobendorf: keiner

MW