1:0 gegen Leobendorf - Traiskirchen gewinnt auch zweites KO-Spiel der Saison!

Details Samstag, 23. Juli 2022 08:43

"Grundsätzlich können wir mit der Leistung sehr zufrieden sein, die Chancenverwertung muss sich in den nächsten Spielen aber noch verbessern." Grund zur Freude hatte FCM Flyeralarm Traiskirchen Co-Trainer Michael Gruber nach dem 1:0-Heimsieg gegen den SV Sparkasse Leobendorf allemal, konnte seine Truppe gegen starke Gäste spielerisch überzeugen. Den entscheidenden Treffer erzielte bereits in der Anfangsphase Patrick Haas. Lediglich die Chancenverwertung verhinderte im Anschluss einen deutlicheren Sieg der Elf von Neo-Coach Hans Kleer. Am Ende reichte es aber für den zweiten knappen Erfolg in einem KO-Spiel innerhalb von nur 7 Tagen.

Gut in Partie gefunden

Die Hausherren fanden trotz hoher Temperaturen sofort gut in die Partie, erspielten sich früh eine Reihe von Eckbällen. Aus einem solchen sollte schließlich auch die Führung fallen. Nachdem die Leobendorfer eine Hereingabe nur unzureichend klären konnten, stand Patrick Haas nach einem Abpraller genau richtig und stellte auf 1:0 für den FCM (10.). Die defensive Ordnung der Kleer-Elf hielt auch in weiterer Folge, zumal man auch läuferisch einen sehr frischen Eindruck erweckte. Leobendorf tat sich nach der knappen ÖFB-Cup-Niederlage gegen den SKN St. Pölten lange Zeit schwer ins Spiel zu finden, mit Fortdauer wurde es aber ein wenig besser. Trotzdem stand es zur Pause aus Sicht der Mannschaft von Trainer Sascha Laschet nach wie vor 0:1.

Chancen auf Entscheidung ausgelassen

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht wirklich etwas am Bild der Partie. Traiskirchen war das dominante Team, hatte die besseren Möglichkeiten, war im Abschluss oder zumeist schon kurz davor zu nachlässig, weshalb man die Entscheidung verabsäumte. Leobendorf versuchte noch einmal alles, fand die Chance zum Ausgleich jedoch nicht mehr vor. So blieb es beim knappen aber verdienten 1:0 der Traiskirchner, die damit auch ihre zweite Cup-Partie in dieser Saison gewinnen. Die Frühform passt also.

Michael Gruber (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen) nach dem Heimsieg:

"Grundsätzlich können wir mit der Leistung sehr zufrieden sein, die Chancenverwertung muss sich in den nächsten Spielen aber noch verbessern. Nach einem guten Beginn, sind wir nach einer Cornerserie in Führung gegangen, da haben wir gut nachgesetzt. Defensiv und läuferisch kann ich den Jungs eigentlich nichts vorwerfen, nur in der Offensive müssen wir konkreter werden. Da haben wir durch Unachtsamkeiten zu viele gute Umschaltsituationen liegengelassen. Im Großen und Ganzen war es aber ein guter Test vor dem Liga-Auftakt nächste Woche."

Torfolge: 1:0 Patrick Haas (10.)

MW