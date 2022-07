4:1 in Leobendorf - FC Marchfeld mit klarem Ausrufezeichen Richtung Konkurrenz!

Details Samstag, 30. Juli 2022 12:02

"Das war eine richtig starke Vorstellung unserer Mannschaft und der Sieg geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung." Ernst Baumeister, Sportlicher Leiter des FC Marchfeld Donauauen, sprach nach dem klaren 4:1-Auftakterfolg beim SV Sparkasse Leobendorf von einem mehr als verdienten Sieg und war mit dem ersten Auftritt in der neuen Saison mehr als zufrieden. Die Gäste ließen eigentlich von Beginn an keine Zweifel aufkommen und versetzten den Leobendorfern einen herben Dämpfer. In der Tat hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können.

Bajrami-Hammer bringt Marchfelder Pausenführung

Die beiden Teams zeigten von Beginn an, dass sie spielerisch einen Schritt nach vorne machen wollten. Die ersten gute Chancen hatten aber die Gäste. Über den bärenstarken Eldis Bajrami und Stürmer Max Entrup, entstanden die ersten gefährlichen Möglichkeiten. Nach etwas mehr als 25 Minuten sollte es dann erstmals im Leobendorfer Gehäuse klingeln. Tobias Teufner wurde ideal freigspielt, dribbelte gleich zwei Verteidiger aus und schob die Kugel anschließend souverän ein (26.). Leobendorf kam aber schnell zum Ausgleich. Mario Konrad spielte im gegnerischen Strafraum ideal für Bernhard Hahn auf und er ließ sich die Möglichkeit zum 1:1 nicht entgehen (32.). Dann passierte bis kurz vor der Pause nichts. Doch Eldis Bajrami hatte etwas gegen ein Halbzeit-Remis und jagte den Ball aus knapp 20 Metern perfekt ins Kreuzeck zum 2:1 für die Mannschaft von Trainer Thomas Flögel (43.). Entrup vergab kurz darauf auch noch das 3:1.

Zuerst Entrup-Doppelpack, danach Auswechslung

Diese vergebene Chance sollte jedoch nicht lange im Kopf des Goalgetters bleiben, denn nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff bediente der überragende Bajrami den Stürmer und der ließ sich nicht lange bitte und behielt im Duell Eins-gegen-Eins mit SV-Torhüter Schwaiger die Oberhand (52.). Kurze Zeit später erhöhte der Ex-Rapidler nach einem langen Ball auf 4:1 (61.). Wenig später war das Spiel für den Marchfelder jedoch zu Ende, als er im Zweikampf mit einem Gegenspieler am Kopf getroffen wurde.

Souverän zu Ende gespielt

Die Partie sollte danach keine Wende mehr sehen, die Hausherren waren mit dem Ergebnis in Summe noch gut bedient. Mehr als ein paar gefährliche Annäherungen gab es nicht zu verzeichnen. Marcel Ganser hätte noch auf 5:1 stellen können, seinen Schuss parierte aber Leobendorf-Goalie Schwaiger.

Ernst Baumeister (Sportlicher Leiter FC Marchfeld Donauauen) nach dem Auftaktsieg:

"Das war eine richtig starke Vorstellung unserer Mannschaft und der Sieg geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. Leobendorf hatte neben dem Tor eigentlich kaum eine Möglichkeit, wir hätten das Ergebnis auch noch höher gestalten können. Nur zu Beginn waren sie (Anm. Leobendorf) stärker aber da haben wir gut verteidigt. Die Tore haben wir super herausgespielt. So stelle ich mir einen Auftakt in die Saison vor."

Torfolge: 0:1 Tobias Teufner (26.), 1:1 Bernhard Hahn (32.), 1:2 Eldis Bajrami (43.), 1:3 Maximilian Entrup (52.), 1:4 Maximilian Entrup (61.)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: keiner

FC Marchfeld Donauauen: Eldis Bajrami (MIT), Max Entrup (ST)

MW