2:1 in Traiskirchen - Maierhofer als Kremser Matchwinner!

Details Samstag, 30. Juli 2022 12:36

"Der Sieg ist natürlich ein toller Auftakt mit dem alle zufrieden sein können." Björn Wagner, Trainer des Kremser SC, konnte nach dem 2:1-Auswärtssieg beim FCM Flyeralarm Traiskirchen von einem gelungenen Auftakt in die neue Saison sprechen. Zunächst noch defensiver, konnte man einen 0:1-Rückstand noch drehen. Neuzugang "Major" Stefan Maierhofer hatte dabei gleich im ersten Ligaspiel einen entscheidenden Faktor, köpfte er doch den Siegtreffer.

Traiskirchen kann an Leistungen nicht anschließen

Nach den Erfolgen im ÖFB- und Liga-Cup gegen Stripfing und Leobendorf, wollte Traiskirchen-Trainer Hans Kleer auch in der Liga einen erfolgreichen Auftakt hinlegen, was jedoch zuerst nur sehr stockend gelang. Krems war besser, hatte die erste Möglichkeit. Erst nach einigen Minuten übernahmen die Hausherren das Kommando und war schlussendlich das bessere Team. Wirklich gut war die Partie in Halbzeit eins aber nicht. Der Kleer-Elf gelangen kaum zusammenhängende Aktionen, Krems stand in der Defensive sehr gut und ließ wenig bis nichts zu. Selber hatte man aber auch die eine oder andere Chance, ließ diese durch Sebastian Schwarz und Jannick Schibany, der die Stange traf, aber aus. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang hingegen den Gastgebern das 1:0. Nach einem eigenen Eckball verteidigten die Kremser nicht konsequent genug, Marek Rigo spielte auf links in den Rückraum auf Oliver Mohr und der stellte per Schuss ins lange Eck die Pausenführung her (43.).

Maierhofer dreht Partie

Die Gäste konnten mit der Vorstellung in Halbzeit eins zwar zufrieden sein, mussten aber für einen möglichen Punktgewinn nach dem Seitenwechsel aber mutiger auftreten. Krems-Trainer Wagner brachte dazu seinen Trumpf: Stefan Maierhofer sollte auch sofort zu einem positiven Effekt beitragen. Kurz nach seiner Einwechslung eroberte er den Ball. Kurz darauf fand eine Flanke in der Mitte Simon Temper der zum Ausgleich einköpfte (60.). Und nur wenige Minuten später stellte er selber auf 2:1. Nach einem Eckball stand Maierhofer an der ersten Stange perfekt und köpfte die Kremser Führung (69.).

Traiskirchen findet keine Mittel

Die Hausherren waren schockiert, fanden in weiterer Folge kaum noch Möglichkeiten vor. Ein enttäuschender Auftritt der Kleer-Elf ging zu Ende. Krems hingegen konnte jubeln.

Björn Wagner (Trainer SC Krems) nach dem Auftaktsieg:

"Der Sieg ist natürlich ein toller Auftakt mit dem alle zufrieden sein können. Wir haben in Halbzeit eins noch ein wenig zu defensiv agiert, das war aber zunächst auch unser Ziel, haben auch sehr gut verteidigt. Nur beim Gegentor, als uns ein eigener Eckball um die Ohren geflogen ist, waren wir zu nachlässig. Nach dem Seitenwechsel sind wir mutiger geworden und konnten uns mit zwei Toren belohnen. Nach dem 2:1 haben wir nichts mehr zugelassen."

Torfolge: 1:0 Oliver Mohr (43.), 1:1 Simon Temper (60.), 1:2 Stefan Maierhofer (69.)

Die Besten:

FCM Traiskirchen: keiner

SC Krems: Simon Temper (ST), Stefan Maierhofer (ST), Florian Bauer (VT)

MW