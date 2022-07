2:1 bei Donaufeld - Mauerwerk dreht Rückstand!

Details Sonntag, 31. Juli 2022 08:52

"Das Auftreten der Mannschaft war schon sehr positiv, vorallem in der zweiten Halbzeit." Murat Gümüs, Sportlicher Leiter des FC Mauerwerk, durfte sich nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen SR Donaufeld über einen gelungenen Saisonauftakt freuen. Nachdem man nach Halbzeit eins in Rückstand lag, konnte man die Partie nach dem Seitenwechsel drehen und am Ende einen nicht unverdienten Sieg einfahren. Ein glückliches Händchen bewies dabei Mauerwerk-Neo-Coach Ilco Naumoski, der Siegtorschützen Amir Dervisevic kurz vor seinem Treffer einwechselte.

Donaufeld überrascht Gäste

Die Hausherren waren vor der Pause das bessere Team. "Wir wurden von Donaufeld in Halbzeit eins überrascht, haben da nicht wirklich Zugriff aufs Spiel gehabt", gibt Gümüs an. Die Elf von Donaufeld-Trainer Josef Michorl war aggressiver und hatte auch spielerische Vorteile. Zwar fingen sich die Gäste mit Fortdauer der Partie, doch nach einem Corner auch das 0:1. Aus einem Gestocher heraus, in dem Mauerwerk-Goalie Vukasin Vranes zweimal abwehren konnte, drückte Milan Milovanovic die Kugel schließlich über die Linie (30.). In Summe ging die Führung in Ordnung. Mit der knappen Führung ging es in die Pause.

Traum-Freistoß und Naumoski-Goldhändchen

Keine 180 Sekunden waren nach dem Seitenwechsel gespielt, stand es plötzlich 1:1. Aliaksandr Kuhan schweißte einen Freistoß aus knapp 30 Metern mit voller Wucht in die Maschen (48.). Der ideale Zeitpunkt für den Ausgleich. Die Gäste wirkten nun stabiler und fanden immer besser in die Partie. Außerdem hatten sie noch einen Trainer auf der Seitenlinie der ein Goldenes Händchen bewies. Nach etwa einer Stunde wechselte er Innenverteidiger Amir Dervisevic ein. Das sollte sich bezahlt machen, köpfte dieser doch nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung das 2:1 für die Gäste (64.).

Donaufeld kommt nicht zurück

Nach dem Gegentreffer versuchten beide Mannschaften auf weitere Treffer zu drücken. Donaufeld sah sich nun mit einem Rückstand konfrontiert, konnte aber nicht mehr zulegen. Mauerwerk hingegen hätte das Ergebnis auch noch höher gestalten können, spielte Angriffe aber nicht konzentriert zu Ende.

Murat Gümüs (Sportlicher Leiter FC Mauerwerk) nach dem Match:

"Das Auftreten der Mannschaft war schon sehr positiv, vorallem in der zweiten Halbzeit. Vorher hat uns Donaufeld überrascht, haben wir ein wenig gebraucht bis wir ins Spiel gefunden haben. Es sind dann doch zwei Paar Schuhe ob du Vorbereitung oder Meisterschaft spielst. Aber auch durch die Wechsel haben wir das Match dann drehen können. In Summe können wir zufrieden sein."

Torfolge: 1:0 Milan Milovanovic (30.), 1:1 Aliaksandr Kuhan (48.), 1:2 Amir Dervisevic (64.)

Die Besten:

SR Donaufeld: Milan Milovanovic (ST)

FC Mauerwerk: Amir Dervisevic (IV), Aliaksandr Kuhan (MIT)

Fotos: Josef Parak

MW