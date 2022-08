1:0 im Burgenland - Siegendorf holt gegen Draßburg ersten Dreier!

Details Samstag, 06. August 2022 08:13

"Wir sind in der Regionalliga angekommen, waren 85 Minuten die bessere Mannschaft, müssen aber am Ende auch froh sein, dass wir den Sieg geholt haben." Harald Mayer, Sektionsleiter des ASV Siegendorf, konnte sich ob der Leistung seines Teams und des hochverdienten 1:0-Auswärtssieges beim ASV Draßburg freuen, gab aber zu Bedenken, dass man am Ende auch Glück hatte, als Draßburg kurz vor Ende Aluminium traf. Vor etwas mehr als 700 Zuschauern gelang Oscar Castellano Matallana nach einer Stunde der umjubelte Siegestreffer.

Nervosität abgelegt

Im Gegensatz zum Auswärtsmatch letzte Woche beim ASK-BSC Bruck/Leitha, agierten die Jungs von Siegendorf-Coach Marek Kausich diesmal selbstbewusster. Man konnte von Beginn an Druck aufbauen und sich erste Chancen herausspielen. Bei einer Riesenchance lag die Führung quasi bereit, nutzen konnten sie die Gäste aber nicht. Von Draßburg war vor der Pause sehr wenig zu sehen. Die Mannschaft von Trainer Michael Porics tat sich schwer das Spiel zu machen, kam nicht gefährlich vors Tor der Siegendorfer. Im Gegensatz zum Derby letzte Woche hielt diesmal aber die Null. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Siegestor nach Super-Vorarbeit

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spiel, Siegendorf beherrschte die Partie, erspielte sich immer wieder Möglichkeiten, scheiterte aber entweder am letzten Pass, der Genauigkeit oder Draßburg-Goalie Christopher Stadler. Nach einer knappen Stunde war es dann aber soweit. Lukas Secco schnappte sich auf der Außenbahn die Kugel, überspielte zwei heimische Verteidiger, legte dann in die Mitte perfekt für Oscar Castellano Matallana ab und der schob überlegt zur Führung ins Eck ein (58.).

Latte verhindert Draßburger Ausgleich

Diese Führung hielt lange, hätte auch ausgebaut werden können und wär am Ende doch beinahe noch "futsch" gewesen. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit trafen die Draßburger nach einer tollen Aktion die Latte, hätten so beinahe noch den Ausgleich und damit einen Punktgewinn geschafft. Der wäre aber nicht wirklich verdient gewesen und so holte Siegendorf den ersten "Dreier" in der Regionalliga Ost.

Harald Mayer (Sektionsleiter ASV Siegendorf) nach dem Sieg:

Torfolge: 0:1 Oscar Castellano Matallana

Die Besten:

ASV Draßburg: keiner

ASV Siegendorf: Lukas Secco (MIT), Oscar Castellano Matallana (MIT)

MW