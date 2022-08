3:2 gegen Wiener Neustadt - Traiskirchen holt 1. Saisonsieg!

Details Sonntag, 14. August 2022 07:31

"Die Mannschaft hat was drauf und das hat man heute gesehen." Michael Gruber, Co-Trainer des FCM Flyeralarm Traiskirchen, feierte Freitagabend mit seiner Mannschaft gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC den ersten Saisonsieg. Beim 3:2 ließ man es ergebnistechnisch nach 3:0-Führung aber noch einmal spannend werden, ohne am Schluss jedoch wirklich Gefahr zu laufen den Sieg noch aus der Hand zu geben. Denniss Stradins gelang ein Doppelpack für die Gastgeber.

Powerplay

Die Elf von Traiskirchen-Trainer Hans Kleer fand sofort gut ins Spiel, drückte die Gäste aus Wiener Neustadt früh in die eigene Hälfte. "Es war ein wenig wie ein Powerplay, das wir von Beginn an aufziehen konnten", so Co-Trainer Gruber. Die Folge war ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene, Chancen gab es einige zu verzeichnen. Außerdem stand man hinten sicher, ließ kaum Gegenzüge zu. Belohnen konnte sich die Kleer-Elf nach knapp 20 Minuten. Nach einer tollen Aktion von Traiskirchen-Akteur Samuel Oppong auf der linken Seite, kam der Ball von dort in die Mitte zu Denniss Stradins, der nur mehr die Fußspitze hinhalten musste und auf 1:0 stellen konnte (19.). Patrick Haas legte wenige Minuten per Elfmeter, nach Foul am bärenstarken Oppong, nach - 2:0 (26.). Die Führung fiel in dieser Höhe verdient aus.

3:0 noch keine Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts am Spielverlauf, Traiskirchen machte seine Arbeit gut, zeigte auch sein gesteigertes Selbstbewusstsein im Vergleich zu den ersten beiden Saisonspielen. Und tatsächlich konnte man sich auch noch mit einem dritten Treffer belohnen. Nach einem guten Steckpass ins letzte Drittel, spielte Haas mit Verzögerung in die Mitte zu Stradins und der erzielte seinen zweiten Treffer des Tages (48.). Die Entscheidung? Mitnichten!

Gäste kommen ran

Doch die Truppe von SC-Coach Sargon Duran kam schnell zurück, verkürzte durch einen Rotter-Elfer auf 1:3 (52.). Das gab den Gästen Schwung, sie kamen nun besser ins Spiel, Traiskirchen wirkte verunsichert. Es dauerte aber lange bis man den Anschlusstreffer zum 2:3 machen konnte, Gergö Fönyedi machte es aber noch einmal spannend (82.). Traiskirchen hatte Chancen auf das 4:2, ließ diese aber aus. Für die Gäste bot sich hingegen kaum noch eine Möglichkeit zum Ausgleich. Am Ende jubelten die Kleer-Jungs über den wichtigen 1. Saisonsieg.

Michael Gruber (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen) nach dem Erfolg:

"Die Mannschaft hat was drauf und das hat man heute gesehen, speziell in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten. Da haben wir guten Fußball gezeigt und auch die Tore gemacht. Danach haben wir Wiener Neustadt aber wieder herangelassen, da hat man die Nervosität gesehen. Nach dem 2:3 hatten wir aber mehr Chancen alles klar zu machen. Der Sieg ist enorm wichtig für die Moral."

Torfolge: 1:0 Denniss Stradins (19.), 2:0 Patrick Haas (26.-Elfmeter), 3:0 Denniss Stradins (48.), 3:1 Dominik Rotter (52.-Elfmeter), 3:2 Gergö Fönyedi (82.)

Die Besten:

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Denniss Stradins (MIT), Patrick Haas (MIT), Samuel Oppong (MIT)

1. MAV Wiener Neustädter SC: keiner

MW