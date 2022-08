0:2 in Siegendorf - Wiener Viktoria leistet sich Selbstfaller!

Details Montag, 15. August 2022 08:51

"Gratulation an Siegendorf, die sehr engagiert gespielt haben aber das war heute ein Selbstfaller von uns." Kurt Castek, Co-Trainer des SC Wiener Viktoria, sprach nach der 0:2-Niederlage seiner Mannschaft gegen den ASV Siegendorf von einer selbstverschuldeten Niederlage. Man habe sich zu naiv und zu leichtfertig angestellt und nach dem ersten Gegentor quasi selber aufgegeben. Vor knapp 600 enthusiastischen Zuschauern, legte der Aufsteiger nach dem ersten auch gleich den zweiten Saisonsieg hinterher.

Gäste mit besserem Start

"Wir haben super begonnen und hätten locker in Führung gehen können." Kurt Castek spricht die starke Startphase seiner Mannschaft an, aus der man allerdings kein Kapital schlagen konnte. Gleich drei hundertprozentige Möglichkeiten ließ man zu Beginn des Spiels liegen, einmal funkte der Schiedsrichter dazwischen, der von seinem Linienrichter bei einem Treffer der Wiener ein Abseits gesehen haben dürfte. "Mir unverständlich wie er da Abseits geben konnte", fand Castek kein Verständnis für die Entscheidung. In der besten Phase der Mannschaft von Trainer Toni Polster schlugen die Hausherren aber eiskalt zu. Nach einem blitzschnellen Gegenzug kam der Ball zu Lukas Secco und der ließ SC-Goalie Arnberger keine Abwehrchance (31.). Plötzlich war der Faden gerissen und die Wiener Viktoria fand nicht mehr ins Spiel. Die gute Körpersprache war ebenfalls dahin.

Kein Erfolgserlebnis

Auch in Halbzeit zwei erwischten die Gäste wieder den besseren Beginn, versuchten alles um das Spiel noch zu drehen. Doch die Dynamik der ersten halben Stunde fehlte der Polster-Truppe nun. Und erneut sollte ein Konter zu einem Gegentor führen, diesmal war es die Entscheidung. Eleoenai Tompte wurde nach einem Fehler in der Hintermannschaft der Wiener geschickt eingesetzt und lief der Abwehr davon, behielt die Nerven und machte das 2:0 (74.). Ein Lattenschuss der Gäste war danach die beste Chance zum Anschlusstreffer, der aber nicht mehr gelingen sollte.

Kurt Castek (Co-Trainer SC Wiener Viktoria) nach dem Match:

Torfolge: 1:0 Lukas Secco (31.), 2:0 Eleoenai Tompte (74.)

Die Besten:

ASV Siegendorf: Lukas Secco (MIT), Eleoenai Tompte (ST)

SC Wiener Viktoria: keiner

MW