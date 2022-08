1. Saisonsieg - Leobendorf bejubelt doppelten Konrad und Hahn!

Details Montag, 15. August 2022 09:13

Doppelpack von Mario Konrad kurz vor und nach der Pause, Doppelpack von Bernhard Hahn in der Schlussphase - Der SV Sparkasse Leobendorf konnte sich nach dem 4:1-Heimsieg gegen Aufsteiger SC Krems bei seinen beiden Doppeltorschützen bedanken, dass der lang ersehnte erste Saisonsieg endlich klappte. Die Gäste hatten in Halbzeit eins sogar die besseren Chancen, waren am Ende aber von einem Punktgewinn zumindest ergebnistechnisch weit entfernt. Für die Jungs von Leobendorf-Trainer Sascha Laschet ein wichtiger Befreiungsschlag.

Konrad-Treffer mit Pausenpfiff

Halbzeit eins stand noch ein wenig im Zeichen des Abwartens. Zwar waren beide Mannschaften bemüht, speziell die Hausherren wollten vor eigenem Publikum für die ersten beiden Spiele der Saison entschädigen. Die gefährlicheren Annäherungen hatten aber die Gäste, die speziell bei Standards immer wieder Gefahr vor das Tor von SV-Torhüter Schwaiger brachten. Speziell Sommer-Neuzugang Stefan Maierhofer war da ein ständiger Unruheherd. Es deutete viel auf eine torlose erste Halbzeit hin, da schlug Leobendorf doch noch zu. Linksverteidiger Lukas Hauer konnte im Strafraum nur mit einer Grätsche gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Routinier Konrad sicher zum 1:0 (45.).

Konrad legt nach

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren spielbestimmender und legten schnell nach. Konrad mit seinem zweiten Treffer erhöhte die Leobendorfer Führung und deutete damit eine kleine Vorentscheidung an (56.). Doch die Gäste kamen heran, verkürzten kurz danach durch einen Ambichl-Kopfball nach Freistoß auf 1:2 (65.). Doch für die Leobendorfer, die nun wesentlich besser im Spiel waren, kein Malheur, sie waren nun spielerisch klar überlegen. Der eingewechselte Bernhard Hahn ließ mit einem Doppelpack alle Zweifel über einen späteren Sieger verpuffen. Er vollendete einen starken Angriff der Leobendorfer nach Zuspiel von Konrad eiskalt zum 3:1 (79.). Und nur wenig später wurde er perfekt in den Raum geschickt und schob trocken ein (83.). Trainer Laschet war entsprechend zufrieden mit seiner Mannschaft.

"Ein wichtiger Sieg, den sich die Jungs auch absolut verdient haben. In der ersten Halbzeit hatten wir ein wenig Glück bei den Standards aber über die gesamte Spieldauer und vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, geht der Sieg absolut in Ordnung."

Torfolge: 1:0 Mario Konrad (45.-Elfmeter), 2:0 Mario Konrad (56.), 2:1 Michael Ambichl (65.), 3:1 Bernhard Hahn (79.), 4:1 Bernhard Hahn (83.)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Mario Konrad (ST), Bernhard Hahn (MIT)

SC Krems: keiner

MW