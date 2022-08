2:1 gegen Siegendorf - Frühes und spätes Tor bringt Marchfeld Heimsieg!

Details Samstag, 20. August 2022 09:04

"Mit dem Sieg haben wir die Punkte geholt aber die Leistung war heute nicht besonders berauschend." Ernst Baumeister, Sportlicher Leiter des FC Marchfeld Donauauen, zeigte sich nach dem knappen 2:1-Heimsieg gegen den ASV Siegendorf nicht restlos zufrieden, zumindest was die Leistung der Hausherren anging. Nach dem frühen Führungstreffer konnten die Hausherren nicht die nötige Ruhe reinbringen. Nach dem Ausgleich gelang erst spät der Siegtreffer, der die Niederösterreicher gemeinsam mit TWL Elektra und SV Stripfing an die Tabellenspitze setzt.

Führung bringt keine Ruhe

Keine 180 Sekunden waren gespielt, da konnten die knapp 250 angereisten Zuschauer im Aulandstadion das erste Mal jubeln. Tobias Teufner stand, nach einem von ASV-Torhüter Sebastian Gessl abgewehrten 16-Meter-Schuss, goldrichtig und schob den Abpraller seelenruhig ein (3.). Eine Führung die eigentlich Ruhe und Lockerheit in das Spiel der Mannschaft von Trainer Thomas Flögel hätte bringen sollen, was sie aber nicht tat. Zwar stand man in der Verteidigung gut, ließ auch kaum Chancen zu, in der Offensive fand man aber zumeist kein Mittel gegen taktisch gut eingestellte Burgenländer. Die Führung nahm man aber mit in die Kabinen.

Fehler bringt Ausgleich

Nach Wiederanpfiff hätte Marchfeld nachlegen können, vergab die eine oder andere Möglichkeit aber. Damit hätte man sich beruhigen können, denn das Spiel stand immer wieder auf Messers Schneide. Und dann schenkte man den Gästen den Ausgleich. Als man in der Verteidigung den Ball leichtfertig vertendelte, nutzte der pfeilschnelle Eleoenai Tompte die Möglichkeit und schoss trocken zum 1:1 ein (74.).

Tolle Reaktion bringt Sieg

Für die Hausherren ein klarer Weckruf, legte man nun wieder einen Zahn zu und zeigte den Fußball, den sich Sportchef Baumeister auch zuvor schon gewünscht hätte. Mit guten Möglichkeiten scheiterte man zunächst noch, ein Schuss von Eldis Bajrami aus 18 Metern ins Eck saß aber dann doch perfekt und brachte dem FC den zweiten knappen Erfolg innerhalb von nur 7 Tagen.

Ernst Baumeister (Sportlicher Leiter FC Marchfeld Donauauen) nach dem Sieg:

"Mit dem Sieg haben wir die Punkte geholt aber die Leistung war heute nicht besonders berauschend. Die frühe Führung hat uns nicht die Ruhe gebracht, die ich erhofft habe. Zumindest sind wir defensiv aber sehr gut gestanden. Dann machen wir aber einen Abwehrfehler und kassieren den Ausgleich. Die Reaktion darauf war aber wieder sehr gut und so haben wir uns den Sieg dann auch verdient weil wir über 90 Minuten die aktivere Mannschaft waren."

Torfolge: 1:0 Tobias Teufner (3.), 1:1 Eleoenai Tompte (74.), 2:1 Eldis Bajrami (85.)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Eldis Bajrami (MIT)

ASV Siegendorf: Eleoenai Tompte (ST)

MW