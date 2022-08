3:1 gegen Leobendorf - Standards bringen Wiener Sport-Club Heimsieg!

Details Samstag, 20. August 2022 09:27

"Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg meiner Meinung nach verdient, wenngleich es zu keinem Zeitpunkt ein leichtes Spiel war." Robert Weinstabl, Trainer des Wiener Sport-Club, zeigte sich nach dem 3:1-Heimerfolg über den SV Sparkasse Leobendorf, mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Zunächst noch nicht im Spiel, kassierte man früh das 0:1, zeigte dann bald aber eine Reaktion und konnte das Match sogar vor der Pause noch drehen. In Überzahl konnte man die Führung dann in Halbzeit zwei auch noch ausbauen. Am Ende gingen die Hausherren mit dem dritten Sieg en suite vom Feld.

Mit und gegen den Ball nicht im Spiel

Die Hausherren taten sich in der ersten knappen halben Stunde schwer, fanden nicht wirklich in die Partie. Leobendorf verteidigte geschickt, war auch in den Zweikämpfen präsenter. Der Lohn war die Führung nach einer knappen Viertelstunde. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, stieg Fabian Hauer am höchsten und köpfte die Führung für die Elf von Trainer Sascha Laschet (17.). Der konnte zu diesem Zeitpunkt mit dem Auftritt seiner Jungs zufrieden sein, ganz anders Weinstabl auf Seiten der Hausherren.

In 120 Sekunden Match gedreht

Die Reaktion auf den Rückstand war jedoch eine starke. Nach etwas mehr als einer halben Stunde glückte der Ausgleich - Ivan Andrejevic ließ SV-Goalie Schwaiger mit einem satten Schuss keine Abwehrmöglichkeit (34.). Und keine 120 Sekunden später jubelten die knapp 1300 Zuschauer erneut. Nach einem Eckball setzte sich Mario Rekirsch geschickt durch und köpfte die Führung (36.).

Rot und Entscheidung

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte Stefan Baldia mit einem Rot-Foul dafür, dass die Gäste nicht nur einem Rückstand hinterherliefen, sondern das auch noch in Unterzahl taten. Für den WSC war es nun leichter das Spiel zu machen, man hatte aber nicht unbedingt mehr Raum. Leobendorf stellte sich in der Defensive geschickt an. In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal alles um den Ausgleich zu schaffen. Es geschah aber genau das Gegenteil. Nach einem weiteren Eckball köpfte Luka Gusic die Entscheidung (87.).

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem Erfolg:

"Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg meiner Meinung nach verdient, wenngleich es zu keinem Zeitpunkt ein leichtes Spiel war. Im Vergleich zur letzten Woche, als wir von Donaufeld hoch angepresst wurden, konnten wir diesmal mehr das Spiel machen. Auf den Rückstand haben wir super reagiert und dann auch in den richtigen Momenten die Tore machen können. Insgesamt bin ich mit dem Auftreten zufrieden."

Torfolge: 0:1 Fabian Hauer (17.), 1:1 Ivan Andrejevic (34.), 2:1 Mario Rekirsch (36.), 3:1 Luka Gusic (87.)

Ausschluss: Stefan Baldia (47.-Leobendorf)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Ivan Andrejevic (MIT)

SV Leobendorf: keiner

MW