Aus 0:2 mach 5:2 - Mauerwerk überrollt Bruck nach inferiorer erster Halbzeit!

"Pfui! So könnte man die erste Halbzeit von uns zusammenfassen." Im ersten Moment könnte man meinen, dass Murat Gümüs, Sportlicher Leiter des FC Mauerwerk, den Verlauf einer Niederlage beschreibt. Tatsächlich fasste er aber den 5:2-Heimsieg seiner Truppe gegen den ASK-BSC Bruck/Leitha zusammen. Nach 45 Minuten noch mit 0:2 in Rückstand, drehten die Wiener die Partie nach der Pause noch in einen Kantersieg. Männer des Spiels waren Formose Mendy und Wilfried Domoraud.

"Machst du sie nicht, bekommst du sie"

Das Motto fasst die erste Halbzeit der Hausherren perfekt zusammen. In den ersten 10-15 Minuten hatte die Mannschaft von Trainer Ilco Naumoski drei gute Möglichkeiten, vergab diese jedoch allesamt leichtfertig. Ganz anders jedoch die Niederösterreicher. Mario Santner sah wie seine Mannschaft die wenigen sich beitenden Chancen eiskalt nutzte. Top-Torjäger Matus Paukner glänzte dabei mit einem Doppelpack (5.,23.). Die Spielanteile waren ansonsten gleich verteilt mit leichten Tendenzen Richtung Naumoski-Elf. Trotzdem blieb es bis zur Halbzeit bei dem wenig zufriedenstellenden Spielstand für den Tabellenzwölften.

Feuerwerk dreht Partie

Aus der Pause kamen die Gastgeber dann aber wie verwandelt. Nicht wiederzuerkennen war man nun bissiger in den Zweikämpfen und nahm diese auch bewusster an. Außerdem begann man in der ersten Pressinglinie bereits den Gegner unter Druck zu setzen. Das führte dazu, dass man unweigerlich zu Chancen kam und da überragten vor allem zwei Männer. Zum einen der eingewechselte Formose Mendy, der mit zwei Treffern das Match egalisierte. Beide Tore erzielte er aus ähnlicher Position mit einem Schlenzer ins lange Eck (61.,66.). Und zum anderen den überragenden Wilfried Domoraud, der sogar drei Treffer zum Sieg beisteuerte (83.,87.,90.+2-Elfmeter).

Murat Gümüs (Sportlicher Leiter FC Mauerwerk) nach dem Match:

Torfolge: 0:1 Matus Paukner (5.), 0:2 Matus Paukner (23.), 1:2 Formose Mendy (61.), 2:2 Formose Mendy (66.), 3:2 Wilfried Domoraud (83.), 4:2 Wilfried Domoraud (87.), 5:2 Wilfried Domoraud (90.+2 - Elfmeter)

Die Besten:

FC Mauerwerk: Formose Mendy (ST), Wilfried Domoraud (ST)

Bruck/Leitha: Matus Paukner (MS)

MW