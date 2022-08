2:0 gegen Scheiblingkirchen - Traiskirchen mit Heimsieg!

Details Samstag, 27. August 2022 11:42

"Die Mannschaft kommt in Schwung und hat gegen einen starken Gegner Klasse bewiesen." Michael Gruber, Co-Trainer des FCM Flyeralarm Traiskirchen konnte zufrieden auf das Match gegen den USV Scheiblingkirchen-Warth zurückblicken, am Ende der 90 Minuten stand ein verdienter 2:0-Heimsieg auf der Anzeigetafel. Die Hausherren schlugen kurz vor der Pause und zu Beginn der zweiten Halbzeit zu (45.+1, 56.).

Hausherren kurz vor Pause erfolgreich

Scheiblingkirchen erwischte den besseren Start, die Hausherren übernahmen mit Fortdauer der Partie aber das Kommando und konnten sich so auch ein Übergewicht herausspielen. Zweimal waren die Mannschaft von Cheftrainer Johann Kleer nahe am Führungstreffer. Stürmer Milan Jurdik ließ diese aber aus. Unmittelbar vor der Halbzeitpause schlug der Sommer-Neuzugang aber erstmals in dieser Saison zu. Nach einem Corner kam der Stürmer an den Ball und ließ Scheiblingkirchen-Goalie Dominik Hemmelmayer mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance (45.+1).

Scheiblingkirchen drückt, Traiskirchen trifft

Für die Gäste kein Genickbruch, man kam aus der Pause wie man schon zu Beginn des Spiels auftrat. Zweimal ließ man die Möglichkeiten auf den Ausgleich jedoch aus und wurde prompt bestraft. Deniss Stradins wurde in die Tiefe geschickt und ließ Hemmelmayer keine Chance (56.). Das war quasi die Entscheidung in einer sonst sehr unterhaltsamen Begegnung. Traiskirchen hatte auch noch Möglichkeiten für weitere Treffer, ließ diese dann aber ungenützt. In den Schlussminuten ging die Ruhe der Gastgeber dann wieder verloren, man merkte noch ein wenig die Unsicherheit. Scheiblingkirchen wusste diese aber nicht zu nutzen. Es blieb beim 2:0.

Michael Gruber (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen) nach dem Sieg:

"Die Mannschaft kommt in Schwung und hat gegen einen starken Gegner Klasse bewiesen. Scheiblingkirchen hat die Räume eng gemacht und ist mit viel Leidenschaft aufgetreten. Außerdem haben sie immer wieder schnell umgeschalten. Wir haben aber in den richtigen Momenten die Tore gemacht und am Ende dann auch verdient gewonnen. Nur am Schluss haben wir dann wieder ein wenig nervös agiert."

Torfolge: 1:0 Milan Jurdik (45.+1), 2:0 Deniss Stradins (56.)

Die Besten:

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Milan Jurdik (ST), Deniss Stradins (MIT)

USV Scheiblingkirchen-Warth: keiner

MW