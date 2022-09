Nach Cup-Erfolg auch in der Liga siegreich!

Details Samstag, 03. September 2022 07:44

"Nach einer intensiven Woche, konnten sich die Jungs auch in der Liga für eine starke Leistung belohnen." Robert Weinstabl lobte seine Mannschaft nach dem 1:0-Heimsieg gegen den ASK-BSC Bruck/Leitha für die starke Vorstellung. In einer intensiven Partie gelang dem Wiener Sport-Club knapp vor der Pause der entscheidende Treffer. Nach dem überraschenden 2:0-Sieg im ÖFB-Cup gegen Austria Lustenau, war es auch in der Liga ein wichtiger Erfolg, der die Hernalser in Schlagdistanz zur Ligaspitze hält.

Goldtor vor der Pause

"Wir haben in gewissen Situationen in denen wir die Achterräume gut besetzen konnten, ordentlichen Fußball gespielt", zeigt sich Weinstabl mit dem Verlauf der ersten Halbzeit zufrieden. Die Gastgeber waren das spielbestimmende Team, hatten auch gute Möglichkeiten das Match im ersten Durchgang in eine deutliche Richtung zu führen. Bruck war jedoch in der einen oder anderen Situation ebenso gefährlich, wie wenige Minuten vor der Pause als Matus Paukner eine gute Möglichkeit vorfand. Der Wiener Sport-Club machte es kurze Zeit später besser. Ivan Andrejevic brach über die linke Seite durch, spielte einen scharfen Pass in die Mitte, wo Martin Pajaczkowski wartete und perfekt ins lange Eck abschloss (43.).

Hin und Her

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich den knapp 1.700 Zuschauern ein unterhaltsames Spiel in dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Beljan, Andrejevic und Milosevic hatten allesamt Möglichkeiten um das Spiel schon früher zu entscheiden. Auf der Gegenseite war Paukner stets brandgefährlich. Nachdem er WSC-Goalie Prögelhof bereits überhoben hatte, wurde der anschließende Kopfball danebengesetzt. Außerdem verzeichneten die Niederösterreicher auch noch einen Lattenschuss. Am Ende blieb es beim knappen aber dann doch verdienten Heimsieg.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem Match:

"Nach einer intensiven Woche, konnten sich die Jungs auch in der Liga für eine starke Leistung belohnen. Wenn wir in der ersten Halbzeit die Achterräume gut besetzen konnten, waren wir zumeist spielbestimmend, hatten in gewissen Situationen aber auch Glück. In Halbzeit zwei hätten wir die Partie entscheiden können, haben das aber verabsäumt. Trotzdem möcht ich den Jungs zu einer starken Leistung und einer tollen Woche gratulieren."

Torfolge: 1:0 Martin Pajaczkowski (43.)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Martin Pajaczkowski (MIT), Ivan Andrejevic (MIT)

ASK-BSC Bruck: Matus Paukner (ST)

MW