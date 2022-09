2:1 gegen Leobendorf - Neusiedl zurück auf Siegerstraße!

Details Montag, 05. September 2022 10:23

Für den SC Neusiedl/See 1919 endete mit dem 2:1-Heimsieg gegen den SV Sparkasse Leobendorf eine drei Spiele andauernde Niederlagenserie. Entsprechend zufrieden war Stefan Rapp, Trainer der Burgenländer, nach dem Erfolg. Für Leobendorf geht der Negativlauf hingegen weiter, warten die Weinviertler doch schon seit drei Spielen auf einen vollen Erfolg.

Standards als Waffe

Die Gastgeber wussten um die Spielstärke der Leobendorfer und wollten deshalb gar keinen Rythmus aufkommen lassen, drückten früh auf die gegnerischen Verteidiger. Das störte die Mannschaft von Trainer Laschet zwar nicht augenblicklich, trotzdem erschwerte es den Spielaufbau. Neusiedl agierte im Vergleich zur Vorwoche verbessert und zeigte speziell bei Standards seine Stärken. Nach knapp 20 Minuten zirkelte Daniel Toth einen Eckball perfekt in die Mitte, wo er David Strmsek fand und der dann perfekt einköpfen konnte (18.). Leobendorf wurde dann ebenfalls durch Standards gefährlich, bleib aber erfolglos und fing sich kurz vor der Pause den nächsten Treffer. Patrick Kienzl zirkelte einen Freistoß aus knapp 30 Metern perfekt in die Maschen zur 2:0-Führung (39.).

Auch Gäste treffen nach Ecke

Bernhard Hahn sorgte wenige Minuten nach Wiederanpfiff dafür, dass wieder Spannung aufkam. Wie schon die beiden Neusiedler Treffer, fiel auch dieser nach einer Standardsituation. Nach einem Corner musste er nur noch einnetzen und konnte so auf 1:2 verkürzen (50.). Leobendorf war dann bis Mitte der zweiten Halbzeit drückender und hätte auch ausgleichen können. Neusiedl fand in weiterer Folge immer wieder gute Möglichkeiten auf Gegenzüge vor, entweder war man aber im letzten Pass oder Abschluss zu ungenau oder Leobendorf-Torhüter Schwaiger verhinderte aus Sicht der Gäste schlimmeres. So blieb es beim knappen aber schlussendlich verdienten Heimsieg.

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl/See 1919) nach dem Erfolg:

"Gegen Stripfing und Traiskirchen kann man verlieren und das Donaufeld-Spiel war fußballerisch generell kein Leckerbissen. Heute haben wir das wesentlich besser gemacht, die Jungs sind von Anfang an marschiert und haben gut angedrückt. Wir wollten Leobendorf nicht spielen lassen, denn sie haben die Qualität da sehr gefährlich zu werden. In Halbzeit zwei hatten wir dann eine Zeit lang Leerlauf und am Ende die Angriffe nicht konkret zu Ende gespielt. Der Sieg geht aber auf jeden Fall in Ordnung."

Torfolge: 1:0 David Strmsek (18.), 2:0 Patrick Kienzl (39.), Bernhard Hahn (50.)

Die Besten:

SC Neusiedl: David Strmsek (VT), Patrick Kienzl (MIT)

SV Leobendorf: Bernhard Hahn (MIT)

MW