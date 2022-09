4:3 gegen Marchfeld - Draßburg kontert sich zu Heimsieg!

Details Montag, 05. September 2022 11:10

"Wir waren nicht konsequent genug und haben einfach zu viele Fehler gemacht." Für Ernst Baumeister, Sportlicher Leiter des FC Marchfeld Donauauen, fand für die schlechte Leistung seiner Mannschaft bei der 3:4-Niederlage gegen ASV Draßburg deutliche Worte. Nachdem man einen Pausenrückstand in Halbzeit zwei noch drehen konnte, lief man im Anschluss in zwei Konter, die die Niederlage in einem torreichen und für die Hausherren mit dem ersten Saisonsieg endenden Partie besiegelte.

Guter Start endete mit Eigentor

Dabei war der Beginn der Partie für die Elf von Thomas Flögel sogar vielversprechend. Max Entrup traf nach überragender Vorarbeit von Nicolas Meister zur frühen 1:0-Führung (8.). Ein Start nach Maß, der mit einem Eigentor von Emil Harrer knapp 10 Minuten später jedoch endete (18.). Und es kam für die Gäste noch schlimmer. Statt die neuerliche Führung zu machen, kassierte man kurz vor dem Pausenpfiff auch noch das zweite Gegentor. Marko Nikolic drehte die Partie zugunsten der Gastgeber (42.). Statt 2:1 stand es 1:2 aus Sicht der Niederösterreicher.

Leistungssteigerung bringt Führung

Doch die Flögel-Elf gab sich nicht geschlagen, kam in Halbzeit zwei dank Verbesserung zurück in die Partie. Zunächst konnte Meister nach Entrup-Vorarbeit unbedrängt ausgleichen (50.), wenig später überhob der Assistgeber zum Ausgleich Draßburg-Goalie Marcel Spanraft zur 3:2-Führung (54.). Der Weg Richtung Auswärtssieg passte also. Doch die Mannschaft von Trainer Michael Porics kam zurück.

Konter zum Heimsieg

Denn nicht einmal 60 Sekunden nach dem Rückstand konnte Draßburg schon wieder zurückschlagen. Salko Mujanovic egalisierte die Marchfelder Führung wieder (55.). Die Spannung nahm zu, wurde aufgrund des zweiten Treffer von Mujanovic sogar noch größer, Marchfeld war gefordert (74.). In der Schlussphase riskierten die Gäste noch einmal alles, kamen aber trotz größter Bemühungen nicht mehr zum Ausgleich. Die zweite Niederlage in Folge blieb somit Gewissheit.

Ernst Baumeister (Sportlicher Leiter FC Marchfeld Donauauen) nach dem Match:

"Wir waren nicht konsequent genug und haben einfach zu viele Fehler gemacht. Nachdem du in Führung gehst, darfst du keinesfalls in Konter laufen. Leider haben wir in Halbzeit eins nicht das 2:0 gemacht, dann wäre das Match wohl auch anders ausgegangen. Aus den Fehlern müssen wir jetzt lernen und es das nächste Mal besser machen."

Torfolge: 0:1 Max Entrup (8.), 1:1 Emil Harrer (18.-ET), 2:1 Marko Nikolic (42.), 2:2 Nicolas Meister (50.), 2:3 Max Entrup (54.), 3:3 Salko Mujanovic (55.), 4:3 Salko Mujanovic (74.)

Die Besten:

ASV Draßburg: Salko Mujanovic (ST), Marko Nikolic (ST)

FC Marchfeld Donauauen: Max Entrup (ST)

MW