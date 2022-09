Siegendorf überrascht Wiener Sport-Club!

Details Samstag, 10. September 2022 06:46

"Es war ein überragender Auftritt unserer Mannschaft und ein absolut verdienter Erfolg." Stefan Strommer, Obmann des ASV Siegendorf, sparte nicht mit Lob für seine Mannschaft nach dem klaren 3:0-Heimsieg gegen den Wiener Sport-Club. Die optische Überlegenheit gehörte zwar zumeist den Gästen aus Wien, doch Siegendorf machte schon vor der Pause nahezu alles klar. Am Ende gab es keine Zweifel über den Ausgang des Spiels.

Jani-Doppelpack

Bereits zur Pause stand es 2:0 für die Gastgeber. Hauptverantwortlich dafür zeigte sich Paulo Heimo Jani, dem ein Doppelpack gelang. Nach nicht einmal 10 Minuten schlug er ein erstes Mal zu. Nach einer schönen Einzelleistung zog er auf Höhe des Sechzehners ab. Der Ball sprang einmal kurz auf und landete dann im langen Eck (9.). Im Anschluss hatte die Mannschaft von WSC-Trainer Robert Weinstabl zwar mehr vom Match, wirkliche Möglichkeiten konnten sich die Wiener aber nicht herausspielen. Ein bis zweimal wurden diese aus Standards gefährlich, doch größtenteils zeichnete sich die Überlegenheit nur durch viel Ballbesitz aus. Stefan Strommer sah seine Mannschaft zwar über weite Strecken nur reagieren und nicht agieren, doch mit langen Bällen wurden die Hausherren immer wieder gefährlich. Kurz vor der Pause war es erneut Jani, der seine Klasse aufblitzen ließ. Erneut tankte er sich gut durch und zog mit links ins lange Eck ab (44.).

WSC entgeht Debakel

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel grundlegend. Siegendorf übernahm das Kommando und war nun spielbestimmend. Man erspielte sich einige gute Chancen, die man jedoch allesamt ausließ. Alle bist auf eine - Lukas Secco nutzte seine Möglichkeit nach etwas mehr als einer Stunde zum 3:0 (64.). Am Ende stand ein ungefährdeter und in dieser Höhe absolut verdienter Heimsieg auf der Anzeigetafel.

Stefan Strommer (Obmann ASV Siegendorf) nach dem Match:

"Es war ein überragender Auftritt unserer Mannschaft und ein absolut verdienter Erfolg. Wir hätten selber in dieser Form nicht damit gerechnet aber speziell in Halbzeit eins haben wir den Wiener Sport-Club immer wieder überraschen können, wobei wir da die meiste Zeit nur reagiert haben. In Halbzeit zwei waren die Jungs dann überragend. Am Ende müssen sie (Anm. Wiener Sport-Club) froh sein, dass sie nicht noch höher verloren haben."

Torfolge: 1:0 Paulo Heimo Jani (9.), 2:0 Paulo Heimo Jani (44.), 3:0 Lukas Secco (64.)

Die Besten:

ASV Siegendorf: Paulo Heimo Jani (MIT), Lukas Secco (MIT)

Wiener Sport-Club: keiner

MW