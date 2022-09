Mauerwerk überrascht im Marchfeld - Später Siegtreffer sorgt für Krise bei Hausherren!

Details Sonntag, 11. September 2022 20:46

Der FC Mauerwerk verschärfte mit einem 2:1-Auswärtssieg beim FC Marchfeld Donauauen die Krise der Hausherren, die nach der erneuten Niederlage bei mittlerweile drei verlorenen Spielen in Folge stehen. Die Elf von Trainer Ilco Naumoski, der in der Halbzeit wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte sah, hingegen holte den dritten Sieg in den letzten vier Spielen und liegt in der Tabelle mittlerweile schon auf Platz 3.

Entrup versemmelt Elfmeter

Dabei begann die Partie für die Gastgeber wie gemalt. Eldis Bajrami wird nach einem weiten Ball im Strafraum, auch ein wenig unglücklich, von Verteidiger Igor Klaric gelegt und bekommt dafür einen Strafstoß zugesprochen. Die große Chance auf die frühe Führung ließ Torjäger Max Entrup jedoch ungenutzt, jagte er den Ball doch über den Kasten Richtung Sonnenuntergang (4.). Ansonsten gab es von beiden Mannschaften kaum Sehenswertes, die Zuschauer mussten sich mit einer spielerisch mageren ersten Halbzeit begnügen. Doch es sollte trotzdem noch einmal hitzig werden. Mauerwerk-Trainer Naumoski, ließ sich zu einem Wortgefecht mit dem Unparteiischen ein und hörte so lange nicht auf, bis dieser ihn mit Rot "vom Platz stellte".

Unterhaltsame zweite Hälfte

Der zweite Durchgang sollte dann jedoch mehr Fußballkönnen und auch Chancen bzw. Tore mit sich bringen. Markus Nowotny traf mit einem platzierten Schuss nur die Stange. Chancen auf beiden Seiten waren nun vermehrt zu verzeichnen, trotzdem war der Kampf ein weiterhin probates Mittel um Präsenz zu zeigen. Doch dann schlug der Top-Torjäger der Mannschaft von Thomas Flögel doch wieder einmal zu. Max Entrup stand nach einem Einwurf goldrichtig und stellte per plaziertem Schuss ins Eck auf 1:0 (70.). Diese Führung sollte jedoch nicht lange halten, da schlugen die Gäste schon wieder zurück. Formose Mendy schlug eine perfekte Flanke in den Strafraum auf Papadimitriou, der per Kopf perfekt zum Ausgleich traf (73.).

Action bis zum Schluss

Jetzt nahm das Match noch einmal Fahrt auf, fanden beide Teams Mögichkeiten auf den Siegtreffer vor. Sowohl Marchfeld-Goalie Martin Kraus, als auch Mauerwerk-Schlussmann Vukasin Vranes konnten gute Schussversuche aber abwehren. Doch es waren die Gäste, die dann spät aber doch noch einmal jubeln konnten. Beinahe wie beim Ausgleich stand diesmal Wilfired Domoraud nach Mendy-Flanke genau richtig und köpfte den Siegestreffer der Wiener (90.+3).

"Spielerisch war wenig drinnen, leider war auch die Abwehrleistung nicht berauschend. Auch im Training haben wir das angesprochen. Doch im Fußball geht es oft schnell und dann bist du wieder in der Erfolgsspur. Dafür muss die Leistung am Platz aber auch wieder einmal passen."

Torfolge: 1:0 Max Entrup (70.), 1:1 Christos Papadimitriou (73.), 1:2 Wilfried Domoraud (90.+3)

Die Besten:

FC Marchfeld: Max Entrup (ST)

FC Mauerwerk: Fermose Mendy (MIT), Wilfried Domoraud (ST), Christos Papadimitriou (LV)

MW