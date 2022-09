2:0 - Wiener Sport-Club feiert Derby-Sieg!

Details Samstag, 17. September 2022 08:12

"Aufgrund der zweiten Halbzeit kann man durchaus von einem verdienten Erfolg sprechen." In Wien Hernals herrschte gestern Abend Derby-Stimmung - der Wiener Sport-Club empfing den SC Wiener Viktoria und auf der Tribüne nahm ein prominenter Gast Platz: Martin Hinteregger, seines Zeichens neuer Präsident des Vereins aus dem 12. Wiener Gemeindebezirk. Helfen sollte die Anwesenheit des Neo-Vereinschefs allerdings auch nichts, denn die Hausherren siegten nach einer überzeugenden Vorstellung mit 2:0.

Tiefer Gäste-Abwehrblock

"Wie wir das bereits erwartet haben, ist es dann auch passiert." Robert Weinstabl, Trainer des Wiener Sport-Clubs, sah seine Mannschaft von Beginn an mit einer tiefstehenden Gäste-Abwehrkette konfrontiert, die aus dem Heim- ein Geduldsspiel machte. Nach knapp 15 Minuten kamen die Gastgeber aber besser ins Spiel, konnten durch weite Diagonalpässe die Hintermannschaft der Polster-Elf auseinanderziehen. So konnte man sich dem Tor annähern und nach einem Standard auch erstmals "jubeln". Philip Dimov wurde im Strafraum regelwidrig gelegt und der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Miroslav Beljan ließ sich die Chance nicht entgehen und erzielte die Führung (22.).

Führung bringt keine Sicherheit

Doch statt danach befreiter aufspielen zu können, folgten in der Phase bis zur Pause viele einfach Ballverluste, die den Gästen ebenfalls Möglichkeiten boten. "Da hätten wir uns nicht wundern dürfen, wenn wir den Ausgleich bekommen hätten", gibt Weinstabl zu bedenken. Vor allem die Aggressivität in den Zweikämpfen war laut Cheftrainer mangelhaft. Die Gäste konnten allerdings kein Kapital daraus schlagen.

Klare Verbesserung

Durchgang zwei verlief dann so, wie es sich der Trainer der Gastgeber für Halbzeit eins durchgehend vorgestellt hatte. Mit mehr Tempo und besseren Läufen, kamen die Hausherren nun deutlich öfter vor das Tor von SC-Goalie Günther Arnberger. Ein Gusic-Kopfball und ein Andrejevic-Volley fanden nicht ihr Ziel. Ebenso die Abschlüsse des zweimal völlig frei vor dem Tor stehenden Vucenovic. So stand es lange "nur" 1:0 und ein schneller und gefährlicher Gegenzug der Gäste hätte den Ausgleich bedeuten können. Den ließ man jedoch nicht mehr zu, im Gegenteil. Nach einem Beljan-Standard stand Luka Gusic richtig und sorgte für die Entscheidung (88.).

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem Sieg:

"Es herrschte eine gewisse Derby-Stimmung und das macht es dann auch besonders. Von Beginn an lief es so, wie wir uns das erwartet haben. Die Wiener Viktoria ist tief gestanden und so wurde es ein Geduldsspiel. Nach der Führung haben wir nicht so agiert, wie ich mir das vorstelle. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann besser und wir haben durchgehend so gespielt, wie wir es vor der Pause nur phasenweise geschafft haben. Aufgrund der zweiten Halbzeit kann man durchaus von einem verdienten Erfolg sprechen."

Torfolge: 1:0 Miroslav Beljan (22.), 2:0 Luka Gusic (88.)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Miroslav Beljan (ST), Luka Gusic (VT)

SC Wiener Viktoria: keiner

MW