2:1 in Draßburg - Mauerwerks Erfolgslauf hält an!

Details Sonntag, 18. September 2022 17:19

"Die Mannschaft hat wieder Kampfgeist bewiesen und auch darauf kommt es an." Der FC Mauerwerk schwimmt nach wie vor auf der Erfolgswelle und auch ein schweres Auswärtsspiel beim ASV Draßburg Freitagabend, konnte das nicht verhindern. Beim 2:1-Auswärtserfolg im Burgenland trafen Oguzhan Özlesen und Igor Klaric für die Gäste und sorgten damit für den vierten Sieg in den letzten fünf Spielen. Die Hausherren konnten nur den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen, liegen nun wieder am Tabellenende.

Umkämpfte Partie kein Leckerbissen

Von Beginn an regierte der Kampf in Draßburg, beide Teams brauchten ihre Zeit um ins Spiel zu finden. Speziell die zweiten Bälle waren sehr umkämpft, ein Rythmus kam nicht so wirklich ins Spiel. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit zeigte sich allerdings die Qualität und das Selbstvertrauen der Gäste, die in den seltenen längeren Ballbesitzphasen das Spiel machten. Wirklich Kapital konnten sie aber nicht daraus schlagen. Speziell von den Seiten konnten aber einige gute Angriffe gespielt werden. Draßburg versuchte Ähnliches, blieb aber ähnlich harmlos.

Wechsel zeigen Wirkung

In der Pause wechselte Mauerwerk-Trainer Naumoski und brachte Formose Mendy, der seit Wochen in absoluter Topform spielt. Das zeigte sofort Wirkung, mehr Tempo war im Spiel der Gäste. In den 15 Minuten nach Wiederanpfiff hatte man knapp 70% Ballbesitz. In diese Phase fiel auch der Führungstreffer. Nach einer Flanke stand Oguzhan Özlesen goldrichtig und schob gekonnt ein (53.). Draßburg kam nicht so richtig ins Spiel, wenig später aber zum Ausgleich. Einen Corner konnten die Wiener nicht ordentlich klären, Toni Harrer bekam auf Höhe der Sechzehnerlinie den Ball, zog ab und jubelte nach einem leicht abgefälschten Schuss über das 1:1 (64.).

Klaric mit Siegtreffer

Doch erneut dauerte es nicht lange und Mauerwerk ging wieder in Führung. Nach einem Corner stand Igor Klaric an der zweiten Stange perfekt und brachte seine Mannschaft erneut in Front (69.). Danach versuchten die Gäste das Spiel zu entscheiden. Nachdem dies nicht gelang, drückte Draßburg in der Schlussphase noch auf den Ausgleich. Doch auch das gelang nicht und so blieb es beim knappen Erfolg von Ilco Naumoski und seinen Jungs.

Torfolge: 0:1 Oguzhan Özlesen (53.), 1:1 Toni Harrer (64.), 1:2 Igor Klaric (69.)

Die Besten:

ASV Draßburg: keiner

FC Mauerwerk: Igor Klaric (MIT)

MW