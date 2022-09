2:2 gegen Donaufeld - Traiskirchen holt nach 0:2 noch Punkt!

Details Samstag, 17. September 2022 09:28

"Am Ende müssen wir dann mit dem 2:2 und Punkt auch zufrieden sein." Drazen Grujicic, Co-Trainer des FCM Flyeralarm Traiskirchen, sprach nach dem 2:2 (2:2) gegen SR Donaufeld von einem gerechten Remis zweier sehr guter Mannschaften, die sich in 90 Minuten absolut nichts schenkten. Besonders hob er aber die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft hervor, die ein schnelles 0:2 nicht außer Tritt brachte und noch vor der Pause den Ausgleich schaffte. Zu verdanken hatte sie dies Mittelfeld-Ass Patrick Haas, der mit einem Doppelpack glänzte.

Donaufeld überfällt Hausherren

"Den Anfang haben wir komplett verschlafen, da haben wir gar nichts auf die Reihe gebracht und wurden auch beinhart bestraft." Co-Trainer Grujicic sprach die ersten knapp 20 Minuten seiner Mannschaft an, in denen man beide Gegentore kassierte. Nach wenigen Minuten nutzte Floris Van Zaanen eine Unachtsamkeit der Traiskirchner Hintermannschaft und schob cool gegen Torhüter Dmitrovic ein (4.). Und nach einer knappen Viertelstunde tankten sich die Gäste auf der Seite gut durch. In der Mitte stand Tobias Fischer genau richtig, setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und stellte auf 2:0 (14.). Ein Schock für die Hausherren, der in Wahrheit keiner wahr, eher einem Weckruf glich. Denn fortan wurde die Elf von Cheftrainer Johann Kleer immer stärker und erspielte sich einige gefährliche Situationen. Die Intensität sollte belohnt werden - der große Auftritt von Patrick Haas stand nun an. Zunächst sorgte er per Halbvolley für den schönen Anschlusstreffer (37.). Danach wurde Deniss Stradins knapp auf der Sechzehnerlinie gefoult - nach kurzem Zögern entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Diesen verwandelte Haas sicher zum 2:2 (44.).

Schlagabtausch

In den zweiten 45 Minuten sollten schließlich keine Tore mehr fallen, trotzdem wussten beide Mannschaften zu gefallen. Donaufeld versuchte es auf nassem und rutschigen Rasen immer wieder mit hohen Bällen, Traiskirchen durch schnelle Gegenzüge. "Wir hatten zwar eine optische Überlegenheit, doch wirklich viel mehr Torchancen haben sich uns auch nicht geboten", weiß Grujicic die zweite Halbzeit aber richtig einzuordnen. Am Ende war man mit dem Remis auf beiden Seiten zufrieden.

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Traiskirchen) nach dem Remis:

Torfolge: 0:1 Floris Van Zaanen (4.), 0:2 Tobias Fischer (14.), 1:2 Patrick Haas (37.), 2:2 Patrick Haas (44. - Elfmeter)

Die Besten:

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Patrick Haas (MIT)

SR Donaufeld: Floris Van Zaanen (MIT), Tobias Fischer (ST)

