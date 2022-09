3:1 gegen Leobendorf - Stripfing nicht zu stoppen!

Details Sonntag, 18. September 2022 17:47

Der SV Stripfing ist nach der 1:2-Niederlage der TWL Elektra in Scheiblingkirchen die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Liga. Denn gleichzeitig setzte man sich zuhause vor knapp 150 Zuschauern gegen den SV Sparkasse Leobendorf sicher und souverän mit 3:1 durch. Nach einem Blitzstart der Hausherren, konnten die Gäste zwar zwischenzeitlich ausgleichen. Weitere Treffer der Djuricin-Elf in der ersten knappen halben Stunde, besiegelten aber die fünfte Saisonniederlage im achten Spiel der Mannschaft von Trainer Sascha Laschet.

Blitzstart gegen ersatzgeschwächte Gäste

Für die Leobendorfer, die mit etlichen Verletzungen zu kämpfen haben, mussten gleich nach zwei Minuten den nächsten Rückschlag hinnehmen. Dario Pecirep schob nach eienr schnellen Aktion über die Seite zum 1:0 ein (2.). Es war Pecireps 11. Saisontor und damit zu diesem Zeitpunkt eines mehr als die gesamte Leobendorfer Mannschaft. Leobendorf war nach dem Schock allerdings weiter nicht vom Glück verfolgt. Marco Miesenböck ging nach nicht einmal einer Viertelstunde verletzt vom Feld. Doch das Engagement der Leobendorfer Rumpf-Elf sorgte dafür, dass die Weinviertler nur wenig später ausgleich konnten. Mohamed Shousha stand nach einem Missverständnis der Stripfinger Hintermannschaft völlig frei und traf zum etwas überraschenden Ausgleich (16.).

Klasse schlägt zu

Halbzeit eins war aber noch lange nicht zu Ende und die Djuricin-Truppe zeigte wenig später wieder ihre Klasse. Stefan Baldia legte seinen Gegenspieler im Sechzehner und Kürsat Güclü ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen (30.). Und nur wenige Minuten später stand es schon 3:1. Nikola Gataric traf nach einer herrlichen Kombination zur Vorentscheidung (34.).

Leobendorf mit zwei Platzverweisen

Halbzeit zwei war dann nicht mehr mit gar so viel Action versehen. Stripfing hätte den Vorsprung ausbauen können, Leobendorf tat sich schwer, hätte aber eventuell trotzdem noch einen Treffer machen können. Keiner der beiden Mannschaften gelang dies. Dafür gab es noch auf andere Art und Weise Sehenswertes. Duzan Lazarevic sah nach einem Stoß nach Foul an ihm eine harte Rote Karte. Sein Trainer Laschet, war außer sich und wurde ebenfalls ausgeschlossen.

Torfolge: 1:0 Dario Pecirep (2.), 1:1 Mohamed Shousha (16.), 2:1 Kürsat Güclü (30.-Elfmeter), 3:1 Nikola Gataric (34.)

Die Besten:

SV Stripfing: Dario Pecirep (ST), Nikola Gataric (MIT)

SV Leobendorf: keiner

MW