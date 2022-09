1:1 gegen Mannsdorf - Milosevic sichert Wiener Sport-Club wenig zufriedenstellenden Zähler!

Details Samstag, 24. September 2022 11:22

"Ich habe das Spiel reflektiert und eine Nacht darüber geschlafen und bin der Überzeugung, dass wir den Sieg verdient hätten." Das 1:1 Freitagabend beim FC Marchfeld Donauauen war für den Trainer des Wiener Sport-Club, Robert Weinstabl, ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis. Zwar konnte man einen Rückstand aus Halbzeit eins nach der Pause noch egalisieren, aus Sicht der Wiener wäre ein Sieg aber möglich gewesen. Chancen dafür waren auf jeden Fall vorhanden.

Marchfeld besser

Vor der Pause hatten die Hausherren mehr vom Spiel, die eine oder andere Halbchance. Der Wiener Sport-Club kam immer wieder auch gefährlich in Richtung des Tores von Marchfeld-Goalie Martin Kraus, doch entweder war Pech im Abschluss oder ein ungenauer Pass der Spielverderber. "Da fehlte uns die Durchsetzungskraft, ein Problem, das uns schon die ganze Saison begleitet", wusste Trainer Weinstabl um des Problems Bescheid. Ein weiteres war, dass man beim Gegentor kurz vor der Halbzeitpause nicht energisch genug attackierte. Eine Flanke von David Oroshi, vollendete Jakub Vodilka mit einem platzierten Kopfball ins lange Eck zur Führung für die Mannschaft von Trainer Thomas Flögel (42.). "Der Ball war lange in der Luft und in der Mitte stand lediglich Stürmer Vodilka, da müssen wir präsenter sein und dürfen kein Gegentor bekommen", ärgerte sich Weinstabl über das Abwehrverhalten seiner Hintermannschaft.

Milosvevic-Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste mit Fortdauer immer besser und stärker und kamen nun ebenfalls gefährlich vors Tor der Niederösterreicher. Über weite Strecken war der Sport-Club das dominante Team, das sich mit dem Ausgleich belohnte. Zunächst wehrte Kraus einen Ball stark ab, den Nachschuss von Miroslav Milosevic konnte er aber nicht mehr parieren (72.). Danach waren nicht mehr viele Möglichkeiten zu verzeichnen, es blieb beim Remis. Für WSC-Trainer Weinstabl zwei verlorene Punkte.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem Match:

"Ein komisches Spiel. Auf der einen Seite weiß man um die Schwierigkeit in Mannsdorf Zählbares mitzunehmen, auf der anderen Seite wäre aus meiner Sicht klar mehr möglich gewesen. Wir waren vor der Pause zwar nicht so drückend aber hätten auch da schon einen Treffer erzielen können. Speziell der Auftritt nach dem Seitenwechsel war aber sehr in Ordnung. Schlussendlich ist das Ergebnis aber enttäuschend."

Torfolge: 1:0 Jakub Vodilka (42.), 1:1 Mirsovlav Milosevic (72.)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Jakub Vodilka (ST)

Wiener Sport-Club: Miroslav Milosevic (MIT)

MW