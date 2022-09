0:1 in Leobendorf - Traiskirchen fährt unnötigen Nuller ein!

Details Sonntag, 25. September 2022 08:39

"Bis zum 0:1 war es in Ordnung, auch nicht gerade überragend. Danach hat aber eigentlich so gut wie gar nichts mehr funktioniert." Drazen Grujicic, Co-Trainer des FCM Flyeralarm Traiskirchen musste nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Sparkasse Leobendorf anerkennen, dass man an diesem Tag sein Leistungsmaximum bei weitem nicht erreichen konnte. Das Gegentor, nach einem Fehler in der Hintermannschaft war da noch ärgerlicher. Für die Hausherren war es jedoch ein Befreiungsschlag, zumal man mit enormen Verletzungssorgen zu kämpfen hatte. Wieder erwischte es während des Matches einen Spieler.

Traiskirchen überlegen

Von Beginn an stellten die Gäste aus Traiskirchen klar, wer an diesem Samstag die drei Punkte einfahren sollte. Erste Halbchancen wurden vergeben, ein Versuch von Patrick Haas fand sein Ziel, dort stand allerdings Torhüter Lukas Schwaiger, der auch wenige Minuten später bei einem weiteren Versuch des Mittelfeldmanns abwehren konnte. Die Bodenverhältnisse erschwerten es beiden Teams kontrolliert etwas fürs Spiel zu machen, Leobendorf hatte dabei aber mehr davon, da sich die Jungs von Trainer Sascha Laschet (der diesmal von "Co" Mario Lipphart aufgrund einer Sperre vertreten wurde) zumeist aufs Verteidigen konzentrierten. Außerdem ging die Verletzungsmisere weiter: Mario Konrad musste Mitte erster Hälfte vom Feld.

Eigenfehler besiegelt Niederlage

Traiskirchen hatte in Halbzeit eins mehr vom Spiel und wollte da auch nach dem Seitenwechsel ansetzen. Passieren sollte aber nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff genau das Gegenteil. Nach einem Ballverlust der Gäste-Abwehr, schnappte sich Hofer den Ball, FCM-Torhüter Dmitrovic konnte nicht mehr klärend eingreifen und Volkan Düzgün musste nur noch ins leere Tor einschieben (49.). Leobendorf machte in weiterer Folge das, was sie schon vor der Pause machten, nämlich verteidigen. Das taten sie außergewöhnlich gut, ließen der Mannschaft von Trainer Hans Kleer so gut wie keine Chance zum Ausgleich. Selber hätten die Hausherren in der Schlussphase noch einmal zuschlagen können, bekamen außerdem einen wohl gerechtfertigten Elfmeter nicht zugesprochen. Am Ende konnte der Heimsieg aber darüber hinwegtrösten.

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen) nach dem Match:

"Bis zum 0:1 war es in Ordnung, auch nicht gerade überragend. Danach hat aber eigentlich so gut wie gar nichts mehr funktioniert. Der Platz war in Wahrheit eine Frechheit, auf keinen Fall Regionalliga-Niveau. Das hat es uns natürlich erschwert unser Spiel zu spielen. Trotzdem Kompliment an Leobendorf, die wirklich stark verteidigt haben. Wir haben unser Niveau heute aber auch nicht erreicht, fanden keine Lösungen im letzten Angriffsdrittel."

Torfolge: 1:0 Volkan Düzgün (49.)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Volkan Düzgün (MIT)

FCM Flyeralarm Traiskirchen: keiner

MW