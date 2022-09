2:0 gegen Wiener Neustadt - Wiener Viktoria effizientere Mannschaft!

Details Montag, 26. September 2022 16:29

"Wir haben uns schwer getan, in den richtigen Momenten aber die Tore gemacht und uns besonders effizient gezeigt." Milos Letic, Sportlicher Leiter des SC Wiener Viktoria, war nach dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC mit der Leistung seiner Mannschaft nicht restlos zufrieden, mit dem Ergebnis dann aber umso mehr. Vor knapp 200 Zuschauern sorgten Kevin Bangai und Nikolaj Sinik für den Heimerfolg.

Gäste agiler

Ganz so einfach wie es das Ergebnis zeigt, war das Spiel für die Mannschaft von Trainer Toni Polster aber bei weitem nicht. Die Gäste mit Trainer Sargon Duran waren die agilere Mannschaft und auch in den Zweikämpfen präsenter. "Die Wiener Neustädter haben da um jeden Zentimeter gekämpft uns kaum Zeit zum Reagieren gelassen", so Letic. Nach etwas mehr als einer halben Stunde gingen die Hausherren dann aber doch in Führung. Nach einem Ball aus der eigenen Hintermannschaft in die Spitze, wurde Kevin Bangai per Chipball auf die Reise geschickt, die Abseitsfalle der Gäste schlug nicht zu, und der Stürmer ließ sich die Chance nicht entgehen (36.). Mit dieser Führung ging es in die Pause.

Mit Führung gings leichter

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Polster-Jungs leichter, konnten mit der Führung im Rücken auch mehr Gefahr ausstrahlen. "Das hat uns natürlich in die Karten gespielt." Wiener Neustadt hatte aufgrund einiger Ausfälle mit Fortdauer schwer zu kämpfen, kassierte knapp 20 Minuten vor Ende auch noch das 0:2. Nach einem schnellen Doppelpass ging Nikolaj Sinik in den Strafraum und versenkte die Kugel sicher zur Entscheidung (72.).

Milos Letic (Sportlicher Leiter SC Wiener Viktoria) nach dem Erfolg:

"Anfangs haben wir uns schwer getan, weil Wiener Neustadt leichter ins Spiel fand und uns das Leben mit ihrer Aggressivität schwer gemacht haben. Sie haben um jeden Zentimeter gekämpft und wir haben eine Zeit gebraucht. Nach der Führung lief es einfach für uns und in Halbzeit zwei haben wir das Spiel dann auch kontrolliert. Respekt aber auch vor Wiener Neustadt, die aufgrund von Corona einige Ausfälle hatten."

Torfolge: 1:0 Kevin Bangai (36.), 2:0 Nikolaj Sinik (72.)

Die Besten:

SC Wiener Viktoria: Kevin Bangai (ST)

1. MAV Wiener Neustädter SC: keiner

MW