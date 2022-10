2:0 in Traiskirchen - Elektra zumindest für eine Nacht an der Spitze!

Details Samstag, 01. Oktober 2022 09:06

"Erste Halbzeit waren wir zu verhalten, nicht aggressiv genug. Das haben wir dann nach der Pause deutlich besser gemacht." TWL Elektra-Trainer Herbert Gager war nach dem 2:0-Auswärtssieg beim FCM Flyeralarm Traiskirchen nur zu 50% mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, durfte sich aber trotzdem über einen wichtigen Erfolg in der Fremde freuen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, sorgten ein Eigentor durch Milan Jurdik und ein Elfmeter von Oliver Pranjic für die entscheidenden Momente in einer ansonsten recht ausgeglichenen Begegnung.

Traiskirchen bissiger

Was Gager in Halbzeit eins von seiner Mannschaft sah, gefiel ihm allerdings gar nicht. Die Hausherren rund um Trainer Hans Kleer waren das dominantere Team, hatten in den entscheidenden Momenten auch mehr Biss und das nötige Engagement in den Zweikämpfen. "Außerdem haben wir ihnen immer wieder zu viel Platz gelassen, was sie doch das eine oder andere Mal genutzt haben um gefährlich zu werden", merkte der Elektra-Coach an. Trotzdem hielten die Gäste bis zur Pause die Null.

Eigentor bringt Lockerheit

In der Pause wurde die Passivität angesprochen, die Wiener zogen daraus ihre Lehren. Nur kurze Zeit nach Wiederanpfiff sorgte aber ein Traiskirchner dafür, dass die Elektra dafür auch früh belohnt wurde. Nach einem Eckball von Oliver Pranjic, wollte Milan Jurdik den Ball klären, bekam diesen aber so unglücklich auf den Fuß, dass sein Klärungsversuch im eigenen Tor landete (48.). Diese unerwartete Führung verhalf den Wienern aber zu mehr Lockerheit im Spiel, was sich sofort bemerkbar machte. Mit Fortdauer konnte man sich nun besser durchsetzen und gezielter nach vorne spielen. Die Entscheidung blieb aber lange aus, auch weil Traiskirchen nach wie vor wusste mitzuspielen. In der absoluten Schlussphase gelang Pranjic dann mit einem Elfmetertor das 2:0 (89.). Damit stand der Auswärtssieg und die damit verbundene Tabellenführung für zumindest ein paar Stunden fest.

Herbert Gager (Trainer TWL Elektra) nach dem Spiel:

"Erste Halbzeit waren wir zu verhalten, nicht aggressiv genug. Das haben wir dann nach der Pause deutlich besser gemacht. Die fehlende Aggressivität haben wir dann beseitigt, was unserem Spiel sehr gut getan hat. Da sind wir dann auch klar gefährlicher geworden. In Summe war nicht alles toll, der Sieg aber sehr wichtig."

Torfolge: 0:1 Milan Jurdik (48. - ET), 0:2 Oliver Pranjic (89. - Elfmeter)

Die Besten:

FCM Flyeralarm Traiskirchen: keiner

TWL Elektra: Oliver Pranjic (MIT)

MW