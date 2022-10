2:0 in Siegendorf - Stripfing besteht Härtetest!

Details Samstag, 08. Oktober 2022 13:37

"Ein verdienter Erfolg, den du aber bei der Erwartungshaltung auch erst einmal einfahren musst." Goran Djuricin, Trainer von Tabellenführer SV Stripfing, war nach dem verdienten 2:0-Auswärtserfolg seiner Mannschaft beim ASV Siegendorf entsprechend zufrieden. Im Vergleich zum 7:0-Kantersieg gegen Bruck/Leitha vor 7 Tagen, trafen diesmal nicht die Torjäger vom Dienst, sondern Abwehrspieler Altersberger und Mittelfeld-Mann Güclü.

Starker Beginn bringt Führung

Speziell in den ersten 15 bis 20 Minuten waren die Gäste das spielbestimmende und klar bessere Team. In dieser ersten Drangphase fiel auch die Führung für den Tabellenführer aus Niederösterreich. Nach einer Flanke von der Seite und einer verunglückten Kopfball-Rückgabe, überriss Timo Altersberger die Situation am schnellsten und schob die Kugel vorbei an Siegendorf-Goalie Sebastian Gessl zum 1:0 ein (15.). Die Führung brachte zwar die nötige Lockerkeit für die Djuricin-Mannschaft, doch mit Fortdauer ging der Spielfluss ein wenig verloren. "Zu oft haben wir es durch die Mitte probiert und dabei den Ball verschleppt bzw. verloren", war der Chefcoach mit dieser Phase nicht zufrieden. Siegendorf hatte dabei die eine oder andere, wenngleich ungefährliche, Kontersituation. Man sah den Gästen aber an, dass es nicht leicht zu spielen war. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte dann Marco Sahanek nach Zuspiel von Stefan Rakowitz aus 5 Metern die große Chance aufs 2:0, doch er knallte den Ball über die Querlatte.

Stripfing eiskalt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild des Spiels. Stripfing war der spielbestimmende Akteur am Feld und trat sehr souverän auf. Siegendorf setzt trotz Rückstand auf das bewährte Mittel im Konterspiel, hatte im Vergleich zur ersten Halbzeit auch mehr gefährliche Situationen im Strafraum, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. In der Schlussphase machten die Gäste dann durch Kürsat Güclü das 2:0 (78.). Der Sieg wäre auch bei einer strittigen Elfmetersituation für die Hausherren in den Schlussminuten jedoch nicht mehr in Gefahr gewesen.

Goran Djuricin (Trainer SV Stripfing) nach dem Sieg:

"Ein verdienter Erfolg, den du aber bei der Erwartungshaltung auch erst einmal einfahren musst. Der Anfang war stark, aber dann haben wir zu oft durchs Zentrum gespielt und die Bälle zu leicht verloren. Da hatte Siegendorf die eine oder andere Kontersituation, die aber nicht gefährlich wurden. Nach der Pause dann aber schon, da waren sie das eine oder andere Mal in der Box. Am Ende musst du in Siegendorf auch erst einmal gewinnen."

Torfolge: 0:1 Timo Altersberger (15.), 0:2 Kürsat Güclü (78.)

Die Besten:

ASV Siegendorf: keiner

SV Stripfing: Kürsat Güclü (MIT)

MW