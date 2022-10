2:2 zwischen Bruck und Traiskirchen! Ein Punkt der keinem wirklich hilft!

Details Samstag, 08. Oktober 2022 14:20

"Wenn man den Spielverlauf hernimmt, muss man mit dem Punkt dann schon zufrieden sein. Mehr wäre aber auf jeden Fall möglich gewesen." Der FCM Flyeralarm Traiskirchen holte gegen den ASK-BSC Bruck/Leitha zweimal einen Rückstand auf, hätte am Ende auch gewinnen können, musste sich aber schlussendlich mit einem Punkt zufrieden geben. Traiskirchen-Co-Trainer Michael Gruber sprach daher von einem Ergebnis das ein lachendes und ein weinendes Auge zurücklässt. Für Bruck war es nach dem 0:7 gegen Stripfing vor einer Woche ein wichtiger Punkt um Rehabilitation betreiben zu können.

Dynamischer Beginn

Wie zu erwarten übernahmen die Jungs von Traiskirchen-Trainer Hans Kleer von Beginn an das Kommando. "Vor dem Tor sind wir aber nicht konsequent genug gewesen und so konnten wir uns nicht belohnen." Das bestraften die Hausherren eiskalt, gingen nach einer halben Stunde in Führung. Nach einem Ballverlust der Gäste, schalteten die Brucker blitzschnell um. Der Ball kam zu Florian Gerstl, der sich geschickt gegen zwei Verteidiger durchsetzte und trocken abschloss (30.). Für Traiskirchen ein Schock, den man bis zur Pause nicht abschütteln konnte. Es ging mit der Führung der Santner-Elf in die Kabinen.

Über Kampf ins Spiel gefunden

Auch nach Wiederbeginn dauerte es eine Zeit bis Traiskirchen ins Spiel fand. Mit Fortdauer wurde es aber besser und über den Kampf meldete man sich schließlich zurück. Patrick Haas kam nach einem Tormannabpraller zum Schuss und versenkte die Kugel eiskalt im langen Eck (54.). Danach hätten die Gäste auch in Führung gehen können, ließen aber erneut Möglichkeiten liegen. Und erneut hatten die Hausherren auf ein besseres Auftreten der Gäste die passende Antwort und agierten dabei deutlich effizienter.

Auf Traumtor folgt erneuter Ausgleich

Vlade Janjic übernahm einen Einwurf direkt und traf aus knapp 20 Metern traumhaft ins Kreuzeck (66.). "Ein herrliches Tor, das man nur akzeptieren kann", so Gruber. Doch erneut fand Traiskirchen zurück und erneut war es Patrick Haas der traf. Diesmal stand er auf Höhe der zweiten Stange genau richtig und stellte auf 2:2 (73.). Und auch der Sieg wäre noch möglich gewesen, doch sowohl Vastic als auch Stradins scheiterten an Bruck-Goalie Bayram.

Michael Gruber (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen):

"Wenn man den Spielverlauf hernimmt, muss man mit dem Punkt dann schon zufrieden sein. Mehr wäre aber auf jeden Fall möglich gewesen. Leider haben wir uns durch das Gegentor wieder komplett aus dem Konzept bringen lassen. Die Reaktion nach der Pause war gut und am Ende hätten wir uns auch noch belohnen können für den Aufwand."

Torfolge: 1:0 Florian Gerstl (30.), 1:1 Patrick Haas (54.), 2:1 Vlade Janjic (64.), 2:2 Patrick Haas (73.)

Die Besten:

ASK-BSC Bruck/Leitha: Florian Gerstl (MIT), Vlade Janjic (MIT)

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Patrick Haas (MIT)

MW