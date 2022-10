5:0 gegen Donaufeld - Elektra nutzt günstigen Spielverlauf für Kantersieg!

Details Samstag, 08. Oktober 2022 15:04

"Wir haben genau so gespielt, wie wir uns das im Vorfeld vorgenommen hatten. Der Spielverlauf hat uns zwar geholfe, der Auftritt war aber sehr stark." TWL Elektra schickte RLO-Aufsteiger SR Donaufeld mit 5:0 wieder nach Hause, fügte der Mannschaft von Trainer Josef Michorl die höchste Niederlage in dieser Saison zu. Ein Platzverweis bei den Gästen trug seines dazu bei. Überragender Mann war Taner Sen, dem gleich drei der fünf Treffer gelangen.

Effizienz entscheidend

Halbzeit eins lief über weite Strecken sehr ausgeglichen ab. Die Hausherren hatten aber speziell in der Anfangsphase eine beinahe schon furchterregende Effizienz parat. Nach nicht einmal 10 Minuten konnte man die erste sich bietende Möglichkeit zum 1:0 nutzen. Nach einem starken Schnittstellenpass, kam der Ball über Sipka und Gökcek in die Mitte, wo Taner Sen die Führung für den Tabellenzweiten herstellte (7.). Danach war das Match über weite Strecken ausgeglichen, die Elektra schlug nach einer halben Stunde aber erneut zu. Wieder war es ein Pass durch die letzte Abwehrreihe, erneut kam Sen an den Ball und erhöhte auf 2:0 (28.). Donaufeld reklamierte kurz vor dem Halbzeitpfiff noch Elfmeter, bekam diesen aber nicht zugesprochen. Es ging in die Halbzeit. In dieser kassierte Donaufeld-Trainer Michorl wegen Unsportlichkeit die Rote Karte.

Rot und weitere Tore

Nach Wiederanpfiff machten die Hausherren da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Nach einer tollen Einzelaktion von Oliver Pranjic, der einen scharfen Stanglpass in die Mitte spielte, musste Taner Sen nur mehr einschieben (56.). Und kurze Zeit später war das Spiel endgültig vorentschieden. Fatih Ekinci sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (57.). Danach taten sich die Gager-Jungs noch leichter, nutzten die spielerische und numerische Überlegenheit zu einem Kantersieg. Gökcek ließ noch das 4:0 folgen (83.) und Oliver Pranjic krönte seine ebenfalls richtig starke Leistung nach Foul an Sipka im Strafraum per Elfmeter (90.).

Herbert Gager (Trainer TWL Elektra) nach dem Kantersieg:

"Wir haben genau so gespielt, wie wir uns das im Vorfeld vorgenommen hatten. Der Spielverlauf hat uns zwar geholfe, der Auftritt war aber sehr stark. Halbzeit eins war ausgeglichen aber wir waren sehr effizient. Nach der Pause hat uns natürlich auf der Ausschluss geholfen. Spätestens da war die Partie entschieden."

Torfolge: 1:0 Taner Sen (7.), 2:0 Taner Sen (28.), 3:0 Taner Sen (56.), 4:0 Hakan Gökcek (83.), 5:0 Oliver Pranjic (90.-Elfmeter)

Ausschluss: Josef Michorl (TR-Halbzeit), Fatih Ekinci (57.)

Die Besten:

TWL Elektra: Taner Sen (ST), Oliver Pranjic (MIT), Ognjen Sipka (MIT)

SR Donaufeld: keiner

