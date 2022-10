1:0 in Wiener Neustadt - Schlechte Leistung bringt Krems trotzdem "Dreier"!

Details Samstag, 15. Oktober 2022 16:48

"Im Gegensatz zum 1:1 gegen den Wiener Sport-Club hat die Mannschaft bis auf wenige Ausnahmen kein gutes Spiel gemacht." Trotzdem konnte sich Björn Wagner, Trainer des Kremser SC, nach einem intensiven Spiel gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC über einen enorm wichtigen 1:0-Auswärtssieg freuen. Den entscheidenden Treffer erzielte etwas glücklich Haris Ismailcebioglu, nach Vorlage von Stefan Maierhofer per Kopf. Durch den Erfolg überholten die Kremser die Wiener Neustädter in der Tabelle.

Nicht ins Spiel gefunden

Qualitativ hatten die knapp 600 Zuschauer in der Ergo Arena wenig zu bestaunen. Die Hausherren konnten im Vergleich zum 2:1-Überraschungssieg gegen Mauerwerk vor einer Woche nicht an die Leistung anknüpfen, verteidigten mit einer 5er-Kette. Krems selber fand überhaupt nicht ins Spiel und tat sich im Aufbau richtig schwer. Höhepunkte gab es daher in Halbzeit eins wenige bis gar keine. Wenn eine Mannschaft gefährlich wurde, dann aber jene von Trainer Wagner.

Glückliches Tor bringt Kremser Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Wiener Neustadt verteidigte, Krems war der Führung näher. Jakub Krepelka verhinderte das 0:1 aus Sicht der Hausherren, Rotter verfehlte mit einem Volley den Kasten der Gäste. So ging es bereits in die Schlussminuten, als ein langer Abschlag den Kopf des eingewechselten Stefan Maierhofer fand. Von dort ging der Ball zu Haris Ismailcebioglu, der mit seinem Abschluss zunächst an Wiener Neustadt-Goalie Krepelka scheiterte, der Ball sprang jedoch direkt zurück zum Kremser Spieler und von dessen Kopf landete die Kugel in hohem Bogen im Heim-Tor (85.). Ein Glückstor, das schlussendlich den Auswärtssieg bescherte.

Björn Wagner (Trainer Kremser SC):

"Im Gegensatz zum 1:1 gegen den Wiener Sport-Club hat die Mannschaft bis auf wenige Ausnahmen kein gutes Spiel gemacht. Es war in Summe kein gutes Spiel aber den "Dreier" nehmen wir natürlich gerne mit. Die Jungs haben sich das auch verdient. In Summe geht der Sieg wohl auch in Ordnung, weil wir ihn ein bisschen mehr wollten als Wiener Neustadt."

Torfolge: 0:1 Haris Ismailcebioglu (85.)

Die Besten:

1. MAV Wiener Neustädter SC: Jakub Krepelka (TW)

Kremser SC: Haris Ismailcebioglu (MIT)

MW