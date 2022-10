1:2 gegen Mauerwerk - Neusiedl erneut nicht effektiv genug!

Details Samstag, 15. Oktober 2022 17:20

"Bitter, denn das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Spiele." Stefan Rapp, Trainer des SC Neusiedl/See 1919, erlebte mit seiner Mannschaft beim 1:2 gegen den FC Mauerwerk einen erneuten Rückschlag. Mauerwerk zeigte sich mit seiner ganzen Routine und schlug zweimal eiskalt zu. Für die Burgenländer reichte es trotz bester Möglichkeiten nicht zu einem Punktgewinn. "Hinten vermeidbare Tore bekommen und vorne nicht effizient genug", bilanzierte Rapp kurz und knapp.

Schnelle Führung, schneller Ausgleich

Mauerwerk nutzte den ersten schnellen Umschaltmoment nach einer knappen Viertelstunde gleich zur Führung. Ismail Seydi schloss einen Konter über die rechte Seite durch die Beine von SC-Goalie Otto ab (13.). Die Reaktion der Hausherren? Sehr stark, denn nur wenige Minuten später gelang auch schon der Ausgleich. Nach einem Freistoß stand an der zweiten Stange Patrick Kienzl genau richtig und köpfte das wichtige 1:1 für die Gastgeber. Ilco Naumoski konnte mit seiner Mannschaft trotzdem zufrieden sein, schnürten die Gäste Neusiedl doch immer wieder ein. Zur Pause stand es trotzdem unentschieden.

Eigentor bringt Mauerwerk-Sieg

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange bis Mauerwerk erneut in Führung gehen konnte. Ein unglückliches Eigentor von Neusiedl-Spieler Maximilian Wodicka brachte das 2:1 für die Wiener. Neusiedl versuchte alles, scheiterte in der Schlussphase aber zum einen an Mauerwerk-Goalie Vukasin Vranes, als auch an der eigenen Ungenauigkeit. "Fünf Top-Chancen haben wir vergeben, da kannst du keinen Punkt holen", ärgerte sich Rapp.

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl/See 1919):

"Bitter, denn das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Spiele. Auch heute haben wir wieder beste Möglichkeiten nicht nutzen können. Und wenn du dann hinten auch noch vermeidbare Gegentore bekommst, dich nicht geschickt genug anstellst, dann wird es schwer einen Punkt zu holen. Man hat aber auch sehr gut erkannt, welch eine Qualität in der Mannschaft von Mauerwerk steckt. Die Mannschaft ist aber weiterhin in der Entwicklung, wir haben enorm viele junge Spieler. Da heißt es einfach weitermachen. Trotzdem gilt es langsam auch mal Zählbares mitzunehmen und sich zu belohnen, denn da unten (Anm. in der Tabelle) ist es unglaublich eng."

Torfolge: 0:1 Ismail Seydi (13.), 1:1 Patrick Kienzl (19.), 1:2 Maximilian Wodicka (50. - ET)

Die Besten:

SC Neusiedl: keiner

FC Mauerwerk: Ismail Seydi (MIT)

MW