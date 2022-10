Hochverdienter Erfolg - Donaufeld schlägt Bruck!

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 06:40

"Für beide Mannschaften ist es um viel gegangen und das hat man auch gemerkt. Über die knapp 93 Minuten geht der Sieg aber absolut in Ordnung." SR Donaufeld konnte nach dem 0:5 am vergangenen Wochenende gegen TWL Elektra zurück auf Siegerstraße kehren, Rehabilitation betreiben. Der 2:0-Heimsieg gegen ASK-BSC Bruck/Leitha stimmte Donaufeld-Sportchef Werner Gössinger auch sehr zufrieden, zumal der Auftritt ein höheres Ergebnis möglich gemacht hätte.

Nervöser Start

"Man hat beiden Mannschaften angesehen, dass es um einiges gegangen und verlieren quasi verboten ist." Gössinger und die 250 Zuschauer sahen einen sehr nervösen und zerfahrenen Beginn beider Teams. Zu allem Überfluss kam auch noch Nieselregen, ein dadurch tiefer Boden und diffuse Lichtverhältnisse aufgrund leichten Nebels dazu. Erste Halbchancen hatten die Hausherren zu verzeichnen, richtig gefährlich wurde es aber erst knapp vor der Pause und da schlug man auch erstmals zu. Ein schneller Angriff über die rechte Seite und Felix Orgolitsch, der in der Mitte Tobias Fischer fand. Der scherzelte den Ball perfekt weiter zu Antonio Babic und dieser ließ mit einem Volley per Innenstange Bruck-Goalie Florian Kaltenböck keine Chance (42.).

Souveräne Vorstellung

Der zweite Durchgang begann wie Halbzeit eins aufhörte, nämlich mit einem Donaufeld-Tor. Einen Freistoß aus Halbposition zirkelte Floris Van Zaanen perfekt auf die zweite Stange und fand dort Christoph Ochrana, der per Kopf nur mehr "Danke" sagen musste (51.). Und Bruck? Die waren bis auf wenige Situationen nicht wirklich im Spiel, fanden kaum Wege in die gefährliche Zone der Donaufelder. Trotzdem waren die Niederösterreicher nun gezwungen mehr fürs Spiel zu machen und das eröffnete den Hausherren natürlich Räume. Diese Kontermöglichkeiten wurden von Seiten der Mannschaft von Sport-Chef Gössinger nicht genutzt, es blieb bis zum Schluss beim 2:0.

Werner Gössinger (Sport-Chef SR Donaufeld):

"Wir haben in Wahrheit über die knapp 93 Minuten so gut wie nichts zugelassen. Das war nach dem 0:5 gegen Elektra besonders wichtig. Zu Beginn hat man beiden Teams angemerkt, dass es um einiges ging. Wir haben aber mit Fortdauer an Sicherheit gewonnen und hätten das Ergebnis auch noch höher gestalten können. Nach diesem Auftritt kann ich der Mannschaft nur gratulieren."

Torfolge: 1:0 Antonio Babic (42.), 2:0 Felix Ochrana (51.)

Die Besten:

SR Donaufeld: Antonio Babic (ST), Christoph Ochrana (MIT)

Bruck/Leitha: keiner

MW