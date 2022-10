Abwehrbollwerk geknackt - Löffler lässt Stripfing jubeln!

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 07:02

"Kompliment an meine Mannschaft. Unser Platz lässt guten Kombinationsfußball eigentlich nicht zu aber die Jungs haben das heute wieder richtig ordentlich gemacht." Goran Djuricin zeigte sich beim 1:0-Heimsieg des SV Stripfing gegen SC Wiener Viktoria von der technischen Beschlagenheit seiner Mannschaft beeindruckt. Außerdem hatte man das ganze Match über mit einem dichten Abwehrbollwerk der Wiener zu kämpfen. Der Erfolg für den Tabellenführer war am Ende hochverdient, hätte auch noch höher ausfallen können.

Handballspiel

Für Stripfing wurden die ersten 45 Minuten zu einer Art Power-Play im Eishockey oder ein Handballspiel. So gut wie alles spielte sich im oder rund um den Sechzehner der Mannschaft von Trainer Toni Polster ab. Der Leader ließ die Gäste so gut wie gar nicht aus der eigenen Hälfte kommen. "Wir wussten, dass es ein Geduldsspiel werden dürfte", merkte Djuricin an, dass seine Mannschaft deswegen noch lange nicht nervös wurden. Polster selber teilte sein Team immer wieder ein, wollte die Abwehr dicht halten. Stripfing hatte zwar seine Möglichkeiten, eventuell wäre auch ein Elfmeter zu geben gewesen, doch bis zur Pause hielt der Abwehrriegel der Wiener.

Löffler-Tor und Rot

Nach dem Seitenwechsel sollte es aber nicht lange dauern bis die Gastgeber dann doch in Führung gingen. Ognjen Jeftenic wurde auf der Seite per Laufpass geschickt, drehte sich geschickt um die eigene Achse und gewann so ein Duell mit einem Abwehrspieler, spielte auf Höhe der Grundlinie einen scharfen Pass in den Rückraum und fand dort Nico Löffler, der artig "Danke" sagte und zum 1:0 einschob (55.). Fünf Minuten später sah Viktoria-Abwehrspieler Abdullah Alhassan nach einer Torchancenverhinderung die Rote Karte (60.). Das veranlasste die Gäste noch defensiver zu stehen, mit dem Unterschied, dass sie jetzt eigentlich ein Tor erzielen mussten. Stripfing probierte es weiter, musste aber auch nicht mehr das letzte Risiko gehen, hätte aber bei der einen oder anderen Chance erhöhen müssen. Gleich zweimal stand man alleine vor Viktoria-Goalie Arnberger.

Goran Djuricin (Trainer SV Stripfing):

Torfolge: 1:0 Nico Löffler (MIT)

Die Besten:

SV Stripfing: Nico Löffler (MIT), Ognjen Jeftenic (MIT)

SC Wiener Viktoria: keiner

MW