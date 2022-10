2:1 in Scheiblingkirchen - FC Marchfeld gewinnt auf schwierigem Terrain!

Details Montag, 17. Oktober 2022 09:02

"Dort musst du erst einmal gewinnen, da haben schon ganz andere Mannschaften Federn gelassen." Das 2:1 des FC Marchfeld Donauauen beim USV Scheiblingkirchen-Warth stimmte den Sportlichen Leiter der Marchfelder, Ernst Baumeister, zufrieden, zumal seine Mannschaft einen beherzten und speziell vor der Pause sehr starken Auftritt hinlegte. Mann des Spiels war FC-Goalie Martin Kraus, der etliche Top-Chancen und einen Elfmeter für die Hausherren vereitelte.

Bessere Mannschaft in Rückstand

Die Gastgeber hatten von Beginn an mehr vom Spiel, vom Ball und auch die besseren Chancen. Das erste Tor machten aber die Gäste, weil Scheiblingkirchen bei einem schnellen Gegenzug nicht konzentriert genug agierte. Bajrami spielte Entrup ideal frei und der ließ USV-Goalie Manuel Luef mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance (17.). Davon ließen sich die Hausherren aber nicht beeindrucken. Nach einem abgefälschten Freistoß ging der Ball von Michael Steiner zum Ausgleich in die Maschen (25.).

Gäste erneut eiskalt

Die Defensive der Mannschaft von Trainer Flögel hatte in dieser Phase einiges zu tun und sah sich einigen brenzligen Situationen gegenüber. Die Offensive machte an diesem Tag aber einen starken Job und sorgte mit dem nächsten Angriff für die erneute Führung. Max Entrup ging über die rechte Seite durch, spielte einen scharfen Pass in die Mitte und Nicolas Meister musste nur mehr einschieben (35.).

Hausherren vergeben Comeback

Nach der Pause hätte Scheiblingkirchen nach etlichen Torchancen und einem vergebenen Elfmeter von Daniel Ressler das Spiel locker drehen und die "Ungeschlagen-Serie" im eigenen Stadion fortsetzen können. Doch daraus wurde nichts, der FC Marchfeld und Torhüter Kraus verteidigten den knappen Vorsprung bis zum Schluss.

Ernst Baumeister (Sportl. Leiter FC Marchfeld):

"Gratulation an die Mannschaft, dort muss man erst einmal gewinnen. Defensiv haben wir hart zu arbeiten gehabt, in der Offensive waren wir sehr effizient. Bedanken müssen wir uns aber bei unserem Torhüter, der uns den Sieg heute ganz klar festgehalten hat, nicht nur wegen dem stark parierten Elfmeter."

Torfolge: 0:1 Max Entrup (17.), 1:1 Michael Steiner (25.), 1:2 Nicolas Meister (35.)

Die Besten:

USV Scheiblingkirchen-Warth: Michael Steiner (MIT)

FC Marchfeld: Martin Kraus (TW), Nicolas Meister (MIT), Max Entrup (ST)

MW