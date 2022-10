4:2 gegen Draßburg - Taner Sen weiter in Fahrt!

Details Samstag, 22. Oktober 2022 08:31

"Aktuell trifft er einfach aus jeder Position und in jeder Situation." Beim 4:2-Heimsieg von TWL Elektra gegen den ASV Draßburg war es wie schon in den letzten Spielen erneut Taner Sen, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Waren es gegen Leobendorf noch vier Treffer, gelangen ihm im Heimspiel gegen die Mannschaft von Trainer Michael Porics erneut drei Tore. Damit war er einmal mehr der entscheidende Faktor beim Tabellenzweiten, der mit dem Erfolg auch Spitzenreiter Stripfing auf den Fersen blieb.

Doppelter Sen

Der Tabellenzweite war von Beginn an das spielbestimmende Team, hatte etliche gute Möglichkeiten und ging auch schnell in Führung. Nach einem Corner von Manuel Gager, den ASV-Schlussmann Christopher Stadler gerade noch an die Latte lenken konnte, stand der Stürmer goldrichtig und musste den Ball nur mehr über die Linie drücken (15.). Knapp 15 Minuten später war es erneut der Führende der Torschützenliste, der perfekt bedient wurde und aus knapp 16 Metern eiskalt abschloss (32.). Ein verdiente Führung, die auch bis in die Pause halten hätte können. Wäre da nicht ein schwerer Fehler passiert und Marko Nikolic gewesen, der diesen zum Anschlusstreffer nutzte (45.+1).

Trotzdem klare Sache

Obwohl es kurz vor der Pause einen Rückschlag für die Mannschaft von Trainer Herbert Gager setzte, spielten die Wiener weiter nach vorne. Innerhalb von drei Minuten war die Partie dann entschieden. Zunächst überhob Hakan Gökcek den herauslaufenden Stadler herrlich zum 3:1 (58.). Nur wenige Minuten später markierte Sen nach einem Ballgewinn das 4:1 und seinen Hattrick (61.). Der Anschlusstreffer durch Andreas Lemut fiel nur unter die Kategorie "Ergebniskorrektur" (66.). Am Ende blieb es beim klaren und verdienten 4:2-Heimerfolg der Gager-Elf.

Herbert Gager (Trainer TWL Elektra):

"Wir hatten eigentlich alles im Griff, 2:0 geführt und Chancen auf weitere Tore gehabt. Dann ist uns kurz vor der Pause aber ein schwerer Fehler passiert und dann wurde es natürlich kurz wieder spannend. Doch mit den Toren nach der Pause haben wir die Partie dann schnell entscheiden können.

Auf die Torserie von Taner Sen angesprochen:

"Aktuell macht er einfach aus jeder Chance einen Treffer. Er steht gut, hat das Selbstvertrauen der letzten Spiele und natürlich auch die Klasse."

Torfolge: 1:0 Taner Sen (15.), 2:0 Taner Sen (32.), 2:1 Marko Nikolic (45.+1), 3:1 Hakan Gökcek (58.), 4:1 Taner Sen (61.), 4:2 Andreas Lemut (66.)

Die Besten:

TWL Elektra: Taner Sen (ST)

ASV Draßburg: keiner

MW