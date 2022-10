Wiener Sportclub fertigt Wiener Neustadt mit 4:0 ab

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 22:00

Der Wiener Sportclub empfing am Dienstagabend im Rahmen der 13. Runde in der Regionalliga Ost den 1. MAV Wr. Neustädter SC. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch mehr als gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 4:0-Kantersieg. Für die Wiener war es das erst Spiel nach der Cup-Sensation gegen Bundesligist Austria Wien vergangenen Donnerstag. Man spielte wieder groß auf, musste dieses Mal aber bis zum ersten Tor eine Weile warten. Dafür drehte man in der zweiten Halbzeit richtig auf und erzielte vier Tore. Die Gastgeber machen damit einen ordentlichen Sprung in der Tabelle und sind neuer Vierter.

Sportclub dominiert

Schon im ersten Durchgang sind die Heimischen das klar bessere Team und dominieren. Dennoch läuft das Werkl insgesamt nicht so rund wie gegen die Austria vorige Woche. Das mag überraschend klingen, doch die Wiener Neustädter gehen sehr aggressiv zu Werke. Die sich ergebenden Möglichkeiten werden neben das Tor gesetzt.

Die beste Chance hat zunächst sogar der Gast. In der 20. Minute kommen die Gäste mit einem schnellen Angriff und nach einem Stellungsfehler der Heimischen auf der linken Seite ins eins gegen eins gegen den Goalie, doch der Schlussmann kann mit dem Fuß abwehren. In der Schlussphase kommen die Gäste dem Führungstor sehr, doch entweder ist ein Fuß der Gäste-Defensive dazwischen oder der Ball geht knapp am Tor vorbei. So endet die erste Halbzeit ohne Treffer. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

Klare Sache

Im zweiten Durchgang gibt es die kalte Dusche für Gäste. Schöner Angriff, toller Pass in die Tiefe und Marcel Holzer schließt gekonnt ab. Es sollte nicht lange dauern, ehe das 2:0 folgt. Martin Pajaczkowski trifft in Folge einer Standardsituation. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Dornbacher machen aber munter weiter. In der 64. Minute macht Marcel Holzer das 3:0 - in Folge eines Angriffs. Das ist dann wohl die Entscheidung.

Die Heimischen haben aber noch nicht genug, während Wiener Neustadt riskiert. Aus einem Konter fällt schließlich auch noch das 4:0. Mario Vucenovic trifft zum Endstand. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab.

Robert Weinstab (Trainer Sportclub):

"Der Sieg ist absolut verdient, man muss aber sagen, dass wir erst in der zweiten Halbzeit das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben. So darf es weitergehen. Es geht aber auch schon wieder weiter, am Freitag gegen Neusiedl. Das wird schwierig genug."

Torfolge: 1:0 Marcel Holzer (46.), 2:0 Martin Pajaczkowski (53.), 3:0 Marcel Holzer (64.), 4:0 Mario Vucenovic (80.)

Die Besten: Marcel Holzer, Florian Prögelhof