4:0 gegen Mauerwerk - Stripfing zündet nach der Pause den Turbo!

"Ein verdienter Sieg, speziell vor der Pause war es aber ein sehr enges Spiel." Für Goran Djuricin war das Match gegen den FC Mauerwerk ein weitaus engeres als es das Ergebnis am Ende vermuten hätte lassen. Tatsächlich stand es nach 45 Minuten 0:0 und Mauerwerk hielt mit dem Tabellenführer durchaus mit. Nach der Pause schlug die Qualität des SV Stripfing aber zu und brachte schlussendlich, auch aufgrund des Punktverlustes der TWL Elektra, den Herbstmeistertitel.

Stripfing von Gästen überrascht

Das richtige Mittel um gegen den Tabellenführer zu bestehen zeigte vor ein paar Runden die TWL Elektra, als man beim knappen 1:0-Heimsieg gegen die Mannschaft von Trainer Goran Djuricin mit einer starken Defensivleistung überzeugen konnte. Ähnlich machten es gestern die Jungs von Coach Ilco Naumoski. Man ließ dem Ligaprimus quasi keinen Platz zur Entfaltung, auch die Hintermannschaft hatte die Angreifer gut im Griff. Gleichzeitig konnte man aber auch selber keine Chancen kreieren, womit es bis zur Pause beim torlosen Remis blieb.

Stripfing schießt sich zum Herbstmeistertitel

Nach dem Seitenwechsel sah man sich auf Seiten der Hausherren gezwungen mehr Risiko zu gehen, denn Mauerwerk hatte in Halbzeit eins kaum Probleme mit den Angriffsversuchen des Tabellenführers. Dieses Unterfangen trug auch schnell Früchte: nach einem schnellen Angriff über die linke Seite und einer schönen Kombination, bediente Ognjen Jeftenic den in der Mitte freistehenden Darijo Pecirep und der musste nur mehr auf 1:0 stellen (52.). 15 Minuten später traf Gataric per abgefälschtem Schuss zum 2:0 (67.). Spätestens dann merkte man, dass die Kräfte der Gäste nachließen. Stripfing hatte nun "leichtes Spiel" und konnte noch zwei weitere Treffer nachlegen. Marco Sahanek kam für Gataric und konnte sogar noch zwei Tore drauflegen (78., 90.+3). Dank des Erfolges konnte man sich eine Runde vor Ende der Herbstsaison den Herbstmeistertitel sichern.

Goran Djuricin (Trainer SV Stripfing):

Torfolge: 1:0 Dario Pecirep (52.), 2:0 Nikola Gataric (67.), 3:0 Marco Sahanek (78.), 4:0 Marco Sahanek (90.+3)

Die Besten:

SV Stripfing: Nikola Gataric (ST), Marco Sahanek (ST)

FC Mauerwerk: keiner

MW